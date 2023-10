Pancho Orrego lo pierde todo: Sin Filtros anuncia abruptamente su salida del aire

El polémico programa de debate político Sin Filtros llegó abruptamente a su fin durante la noche de este martes, según informó el abogado de Renovación Nacional Francisco Orrego, uno de los panelistas y fundador del espacio.

Durante su intervención al inicio del episodio de ayer, Orrego dio el anuncio que descolocó a los auditores e incluso a los demás panelistas que estaban presentes, a quienes no se les habría informado que era su último día en la transmisión.

«No sé si lo que voy a decir a continuación debería decirlo al aire y les pido disculpas si estoy hablando más de lo que debería y si no me corresponde a mí decirlo. Siento que tengo una pequeña responsabilidad no solamente con el programa, sino que con la comunidad», comenzó diciendo el abogado.

«Hoy recibí una llamada de la producción y Sin Filtros para. Paramos. Llegamos hasta el día de hoy. No tengo más antecedentes que eso. Simplemente paramos», agregó.

Se termina el programa #SinFiltros Pancho Orrego despide el programa. ¡ censura ! pic.twitter.com/n5dpV6hywe — ClintJoselito 🇨🇱🇮🇱 (@ClintJoselito) October 18, 2023

El término abrupto de Sin Filtros se da a semanas de que Gonzalo Feito abandonara la conducción del espacio para ser reemplazado por la periodista Bárbara Rebolledo. El exCQC no se refirió ni entonces ni ahora respecto al devenir del show televisivo.

Quien sí tuvo palabras sobre lo ocurrido fue el abogado Gabriel Alemparte, otro de los panelistas estables del programa. El militante de Demócratas fue una de las personas que se enteró de la noticia en vivo, a través de las declaraciones de Francisco Orrego.

«Me imagino que habrá algunos que celebren esta noche. Recibo la noticia con impacto, con estupor y mucha pena. En los últimos tres años este ha sido el programa de debate político más exitoso que ha tenido la televisión chilena (…) Cuando se cierra un medio de comunicación se daña la democracia y creo que este ha sido un espacio de debate», comentó Alemparte.

Desde el canal aún no han confirmado si el programa bajará las cortinas de forma definitiva o se trata solo del final de la temporada.