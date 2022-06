«Perdona, pero en esta Constitución, la que ahora rige, nosotros no somos reconocidos»: La respuesta de Elisa Loncon a Mónica Pérez durante debate por Estado de Excepción

La convencional constituyente del Pueblo Mapuche, Elisa Loncon protagonizó un cruce de declaraciones con la periodista Mónica Pérez durante un debate sobre el Estado de Excepción y su implementación en las provincias de Arauco y Biobío y en la Región de La Araucanía; el cual fue prorrogado por el Presidente Gabriel Boric por quince días más.

La ex presidenta de la Convención Constitucional, participó en el programa “Radiografía Constitucional”, Canal 13 conducido por Pérez y cuestionó la a efectividad de la medida y planteó que se trata de una política pública poco democrática.

La periodista abordó a Loncon sobre la propuesta de un Estado Regional en la Nueva carta magna.

“Si el Presidente decide hacer un Estado de Excepción constitucional, como el que ocurre ahora… ¿La autonomía territorial indígena permitiría que ustedes, por ejemplo, no dejaran entrar a los militares o los carabineros en el territorio?”, preguntó.

“No se trata de esa manera. Fíjate que un Estado de Excepción que tenemos es contradictorio a un Estado Democrático, cuando todo el resto del país vive su democracia, nosotros estamos en Estado de Excepción. Y en ese sentido, lo que se vulnera son derechos humanos fundamentales Esta solución de este gobierno y gobiernos anteriores vulnera derechos humanos fundamentales. Por esa razón no debiera instalarse»”, respondió Loncon.

«Lo que hay que hacer, y lo que estamos buscando, es la vía democrática para resolver el problema», acotó.

Producto de estos dichos la comunicadora le debatió a la convencional y planteó que “los Estado de Excepción son democráticos porque están en nuestra Constitución (… ) Es una Constitución democrática y decretada por un gobierno democrático».

Clarísimo.



Elisa Loncon explicándole a Mónica Pérez xq no funciona el Estado de Excepción. #RadiografiaConstitucional pic.twitter.com/drreTNODKM — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) June 3, 2022

“Perdona, pero en esta Constitución, la que ahora rige, nosotros no somos reconocidos. Nosotros hemos sigo perseguidos por esta misma constitución, porque nuestra forma de organización no han sido reconocidas, nuestra lengua no ha sido reconocida, nuestros trajes no son reconocidos”, replicó Loncon.

Al ser consultada por sobre los hechos de violencia en Wallmapu, la linguista se refirió a los hechos históricios e indicó que es un «problema de violencia instalado a partir de la violencia de Estado que lleva más de 200 años».

Cabe destacar que ayer la ministra del Interior, Izkia Siches, informó que el próximo jueves realizarán una nueva reunión y decidirán si recomendar una nueva extensión de la medida al presidente Boric.

“La evaluación va a ser continua, esperamos que el despliegue de las distintas fuerzas policiales y armadas permitan un buen desempeño, como en paralelo seguir con las actividades investigativas en conjunto con el Ministerio Público y el resto de las capacidades del Estado”, dijo.

“Tenemos distintas unidades operativas, revisión de información y revisión de las estrategias que estamos llevando como Gobierno, y nuestra tarea para el próximo jueves es hacer la recomendación al Presidente sobre si seguir la prórroga deel estado de excepción“, subrayó.