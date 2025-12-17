Petro sube el tono contra Kast: “Lo que ha ganado en Chile es la extrema derecha, simple y puro fascismo. Son nazis y aprendieron de Goebbels a mentir”

El presidente de Colombia Gustavo Petro, volvió a referirse a las elecciones presidenciales del domingo en las que se alzó el republicano José Antonio Kast para el período 2026-2030, asegurando que «lo que ha ganado en Chile es la extrema derecha, simple y puro fascismo».

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, planteó que ante el resultado de los comicios «hay que tener claridad, sobre todo en la clase media colombiana, pero también en el mundo de los trabajadores y de los sectores populares de la sociedad colombiana que son la mayoría».

«Lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha, que en Latinoamérica es simple y puro fascismo. Son nazis y no solo franquistas y desatan, y no se arrepienten, genocidios», afirmó Petro.

«Son nazis y aprendieron de Goebbels a mentir»

El mandatario colombiano advirtió sobre el modus operandi que emplean los políticos y gobernantes de la extrema derecha, basado en manipular, infundir miedo y utilizar la mentira como arma.

«Su instrumento no es solo el miedo, por eso colocan bombas ellos mismos y los narcotraficantes les ayudan. Es miedo su método político, pero también la mentira», subrayó.

Asimismo, se refirió a Joseph Goebbels, el cerebro de la propaganda nazi, quien se encargó de manipular los medios de comunicación de masas para propagar los ideales del régimen de Adolf Hitler y influir en la opinión pública a favor del partido.

El ministro de Propaganda del Tercer Reich, se caracterizó por haber hecho de la mentira y el miedo como un arma para alimentar un nacionalismo derivó en un delirio colectivo para justificar la agresión y exterminio de los enemigos creados por el nazismo, los judíos, los extranjeros, los comunistas, bajo el mando de Hitler como único salvador.

Al respecto, Petro planteó que los representantes de la extrema derecha «aprendieron de Goebbels a mentir permanentemente para que la sociedad les crea».

El jefe de Estado colombiano adjuntó una fotografía de una nota de la sección internacional del diario El Espectador, titulada «Miedo, el vehículo de siempre: el avance de la derecha en la región» que incluye una fotografía del presidente electo de Chile, José Antonio Kast y el mandatario argentino, Javier Milei.

Para cerrar su mensaje lanzó una advertencia: «Atención en Colombia, los Nazis entraron a las facciones más conservadoras de la derecha colombiana. Pero no son de derechas son de extrema derecha y dominan la derecha. Por eso han cometido un genocidio de 700.000 muertos asesinados, tanto en Chile como en Colombia».

«No más genocidio en Colombia, nuestro país es para la Vida y la belleza y no para la muerte generalizada. Viva Colombia Libre», afirmó.

Petro: Con Kast vuelven al Cono Sur “las ideas de Hitler”

Cabe recordar que tras conocerse el resultado del balotaje presidencial en Chile, el mandatario colombiano expresó su rechazo al avance del fascismo en América Latina con la llegada al poder de Kast de Kast, señalando su ascendencia nazi, su afinidad pinochetista y sus posturas ultraconservadoras.

«El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano», afirmó, al tiempo que lamentó que el pueblo chileno haya votado como presidente al republicano, a quien comparó con el dictador Pinochet.

«Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir», afirmó.

A raíz de estos dichos, el Gobierno de Chile tomó la decisión de enviar una nota de protesta, argumentando que «constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna», tal y como indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

Pese a esta controversia, el mandatario colombiano ha seguido firme en sus críticas en contra de José Antonio Kast y su elección, argumentando que representa un retorno de las ideas del dictador Augusto Pinochet.

“Es un simple cambio dentro de las formas republicanas, dicen, que se le entregue el poder al señor Kast la presidencia por parte de una sociedad que aún añora a Pinochet. Es lo normal, el péndulo vuelve al lugar correcto de la historia, dicen. Era necesario matar al presidente Allende, dicen”, señaló.

Planteó que Pinochet «representa a los nazis en la historia latinoamericana» y que con su llegada al poder tras el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende «Inicia la era del terrorismo de Estado y de la violencia en la política latinoamericana, la idea de normalizar simplemente que la izquierda debe ser extirpada, torturada y asesinada; no importan las razones sociales e históricas de su existencia», manifestó el presidente colombiano.

“De eso no ha abjurado el fascismo latinoamericano. Por tanto, disfrazar los acontecimientos no sirve para nada. En el cono sur, como antaño, se han instalado de nuevo las ideas de Hitler y anida el liberticidio de las Américas allí, como en el pasado”, alertó.

Asimismo, advirtió que la llegada de Kast a la presidencia de Chile no significa «el retorno tranquilo al neoliberalismo».

«Es el paso del fin del neoliberalismo a la época de la barbarie suicida. Y los pueblos deben declararse entonces en resistencia, hasta que una mayoría trabajadora y juvenil vuelva a instalarse en la historia”, recalcó.