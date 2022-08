Por amor a la mentira, impunidad y manipulación: Se derrumba la Franja del Rechazo

Tras las diversas críticas que generó el video de la Franja del Rechazo, emitido el pasado domingo, donde se contaba la historia de una persona que era trabajador sexual trans y que no había denunciado un escopetazo en su contra “por amor” –que finalmente resultó ser un testimonio falso–, los representantes de dicha franja decidieron no volver a emitir el material, y aparecerá en pantalla por última vez este martes.

El controversial spot muestra el relato de una persona que trabaja en el comercio sexual y que recibió un disparo de un cliente, el cual lo dejó en una situación de convalecencia por más de un año, pero no denunció el hecho “por amor”.

“Y se me metió en la cabeza una frase: ¿y si nos quisiéramos más? Nada de esto hubiera pasado. Unos días después un señor de la PDI fue a tomarme un testimonio al hospital, pero yo no podía dejar de pensar en la cara del hijo de ese cliente. ¿Qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel? Al final no demandé al cliente, fue como mi primer acto de amor”, se plantea en la pieza audiovisual.

Desde el comando plantearon que «hemos solicitado no emitir nuevamente el testimonio, teniendo en mente no revictimizar a quien solo quiso compartir su historia. Por lo mismo este martes se emitirá por última vez, ya que fue entregado al CNTV hace tres días», cita Cooperativa.

«Lamentamos que alguien que solo quiso contar su testimonio de vida, y sus decisiones personales, junto al contexto en que las tomó, sin ningún ánimo de dar lecciones se vea sometido a este nivel de agresiones. Esperamos que el nivel del debate y de los argumentos en esta campaña, busquen informar y no descalificar a quienes participan de él», puntualizaron.

Cabe recordar que, este lunes, el diputado Gonzalo Winter anunció que enviaría un oficio al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por la pieza audiovisual producida por los Zegers.

«Lo expuesto hoy en la franja del rechazo es inaceptable. No podemos permitir que ese tipo de mensajes circulen en televisión abierta y en horario de protección a menores. Enviaremos oficio a CNTV por la emisión de este contenido que atenta con los valores de nuestro país», escribió Winter en su cuenta en la red social Twitter.

Desde el Movilh solicitaron investigar y brindar asesoría legal al joven.

Hoy pedimos la intervención de Subsecretaría de Prevención del Delito por testimonio de joven en campaña del Rechazo. Además denunciaremos el spot ante el CNTV por promover la violencia, instar al silencio de las víctimas y abusar de grupos vulnerables. https://t.co/DgeAH2UJb3 pic.twitter.com/Lf7kms6zpv — Movilh Chile (@Movilh) August 22, 2022

“Solicitamos investigar esta denuncia y, en caso de ser real, ofrecer al joven todo el acompañamiento psicológico y la orientación legal que sea necesario, ayuda que parece no haber recibido. Las víctimas de los delitos violentos requieren toda la ayuda necesaria, para evitar revictimizaciones y prevenir futuros abusos en manos de delincuentes que ya saben que hay una persona dispuesta a no denunciar si es atacada”, sostuvo el Movilh en carta dirigida al Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, publicada en su página web.

Desde la Comisión de Género y Sexualidades del Colegio de Psicólogo/as de Chile también publicaron una declaración en la que condenan que la Franja del Rechazo promueva la impunidad sobre crímenes de odio.

Declaración de la Comisión de Género y Sexualidades del Colegio de Psicólogo/as de Chile por #FranjaDelRechazo que promueve impunidad sobre crímenes de odio pic.twitter.com/kjU7rG8hLn — Colegio Psicólogas y Psicólogos (@colpsichile) August 23, 2022

Se cae la mentira de la Franja del Rechazo

Para sumarle a la polémica, este lunes se filtró un extracto del programa Patudas en el cual el actor Alejandro Merino reconoce que fue contratado por el comando del Rechazo para dar vida a una supuesta trabajadora sexual que fue víctima de violencia.

En el programa, Merino comenta, entre risas, que se encuentra trabajando con una productora «para el tema de la Constitución».

Si Alejandro Merino fuera actor sería peor, pero finalmente da igual. No se le juzga a él. Sí adhirió a la acusación o perdonó "por amor" es casi irrelevante. Ahora dirán que los productores no sabían. Lo grave es que usen esa historia, real o no, en la #FranjaDelRechazo https://t.co/wExTjAeYh1 — Rodrigo Álvarez Quevedo (@RAlvarQ) August 23, 2022

«Ahora en agosto se va a lanzar por todas las plataformas, redes sociales y también por la televisión», comenta el actor, quien añade que se le habría pagado un millón y medio de pesos por su participación en la franja.

🎞️ (VIDEO) Se cae la mentira transfóbica del Rechazo: Filtran video donde protagonista de la franja admite haber sido contratado



🔴 Leer nota: https://t.co/Ql97cfiMnw pic.twitter.com/NOJ0dvrKoO August 23, 2022

Nueva polémica de los hermanos Zegers

El nombre de los hermanos Sebastián y Cristóbal Zegers, y su productora Andino Films, regresan al ojo de la tormenta, ante polémico video de la Franja del Rechazo, que fue emitido el pasado domingo.

En este spot, los hermanos Zegers desarrollaron el guión, crearon, produjeron y grabaron el material audiovisual, que desató todo tipo de reacciones tanto en redes sociales como en el mundo político por relativizar la violencia hacia la diversidad y las disidencias sexuales, refiere El Dinamo.

Esta no es la primera polémica que engloba a los mellizos Zegers y los videos de campaña de la opción del Rechazo.

A mediados de junio comenzó a circular en redes sociales un viral llamado “No aprobé para esto”, donde recogían varios testimonios de personas que en el Plebiscito de octubre de 2020 habían respaldado el Apruebo, pero el próximo 4 de septiembre irían por el Rechazo.

Entre las declaraciones se encontraba una joven llamada Noelia Narváez, quien después reconoció que le habían pagado por actuar y ser parte del video.

Es más, Narvaez subió la propaganda audiovisual a su perfil personal de Instagram, señalando «Otro proyecto que trabajé grabando para la campaña del rechazo. Ha sido de las mejores grabaciones porque producción llego hasta la casa (lo publico para dejar archivado el proceso)».

Entonces los “genios” tras el grotesco testimonio de la #FranjaDelRechazo son los mellizos Zegers (Cristóbal y Sebastián) de Andinos Films, mismos que pagaron a actriz para un testimonio falso. Ahora además se sabe que el chico que “no denunció por amor” sí adhirió a la denuncia: pic.twitter.com/wYjKwBgmOp — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) August 23, 2022

De acuerdo con una investigación realizada por Interferencia se conoció que el caso presentado por los hermanos Zegers es real, no obstante, al joven que hacen referencia sí se hizo parte de la querella y solicitó una indemnización de $15 millones.

De igual forma, reveló que de acuerdo el contenido de la carpeta investigativa, el presunto culpable de la agresión presentó antecedentes que acusan al joven trans de haberlo extorsionado para lograr el pago del dinero solicitado.

Además, la causa se mantiene abierta.

Según reveló el medio, el 22 de julio se celebró la audiencia preparatoria del juicio, en la que el querellado ofreció un monto de $3 millones para finalizar el caso.

Impunidad y falsedad por amor

El contenido emitido a través de la Franja Ciudadana del Rechazo ha generado una marea de críticas por parte de la ciudadanía que repudia las falsedades y mentiras divulgadas.

Lo de la #FranjaDelRechazo no importa si fuera real o no. Hay que recordar que ellos admitieron que su constitución, la vigente, es como un hombre maltratador que pide "perdón por amor" después de cada paliza que dan al pueblo de Chile. Chile, es hora de votar #Apruebo — TheGRM (@TheGRM1) August 23, 2022

A través de las redes sociales, varias usuarias y usuarios plantean que la derecha usa piel de oveja para promover un mensaje de que las agresiones, violaciones a los derechos humanos, maltratos y hechos de corrupción, entre otros delitos, no se denuncian, se perdonan y se olvidan «por amor».

Nos costó literalmente un ojo de la cara conseguir una Nueva Constitución para Chile y viene la derecha, el Rech4zo y los amarillos a decirnos que el maltrato no se denuncia, se perdona y se olvida por amor.



váyanse un ratito a la mierda😳#FranjaDelRechazo #AprueboUnChileMejor pic.twitter.com/Fi171uv4RT — #AprueboUnChileMejor 👍 (@chileconvoca) August 22, 2022

"Soportar la violencia por amor" es todo lo que transmite la #FranjaDelRechazo. La antítesis de los avances que ha traído el movimiento feminista. https://t.co/s66wLjmNFV — Profe Rocío 🤟#NoEsVocaciónEsExplotación💥 (@lavitamina_erre) August 23, 2022