Presentan proyecto de ley para que aparezcan en el voto las fotos de los candidatos y candidatas

Que la papeleta de votación incluya la fotografía de los candidatos y candidatas, es el propósito de la moción presentada por la diputada Carolina Marzán, que busca modificar la ley N° 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios con tal de facilitar la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las personas neurodivergentes y con alguna discapacidad que les impida leer.

Así lo manifestó la parlamentaria -impulsora de la ley de autismo-, en la Cámara de Diputados y Diputadas, acompañada de la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, diputada Johanna Pérez, y la diputada Carla Morales, además del alcalde de Hijuelas, José Saavedra, de la presidenta de la Federación Nacional de Autismo, Chantal Garay, y de la neuróloga Paula Arriagada, cofundadora de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad.

En la oportunidad, la legisladora recordó que votar «es un derecho humano, y presentamos este proyecto porque el objetivo es que las personas con discapacidad y neurodivergentes puedan tener un acceso que sea claro al momento de sufragar en esta papeleta electoral».

«La idea es que exista una foto del candidato o candidata, para que pueda facilitar su lectura y su comprensión. El objetivo es promover el ejercicio de los derechos políticos en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad, y las personas adultas mayores que también tienen muchos problemas en el momento del sufragio. Que sea una papeleta inclusiva en un país inclusivo», agregó Marzán.

Por su parte, José Saavedra, alcalde de Hijuelas, quien tiene un hijo con TEA, contó su experiencia en relación a su posibilidad de sufragar: «Tuve la posibilidad de conversar con una funcionaria del Servel y le hice un alcance: qué es lo que podíamos hacer cuando cumpliera los 18 años y él tuviera que votar, y fue la respuesta más dura que uno puede recibir no solamente como autoridad, como alcalde, sino que como padre».

«En este momento las personas que presentan cierto nivel de discapacidad tienen que verse en la obligación de declararse como interdictas. Eso es lo que se me sugirió directamente, declarar a mi hijo interdicto y así no lo molestarían más, el Servel no lo multaría ni nada, quebrantando su derecho», indicó Saavedra.

Por su parte, desde la Federación Nacional de Autismo (Fenaut), su presidenta Chantal Garay contó que «hemos recibido a lo largo de los años muchos reclamos por personas autistas que no pueden sufragar, no pueden contar con un derecho tan básico como elegir sus autoridades que deberían representarlos, por no tener accesibilidad cognitiva en el voto. Contar con una imagen, como se utiliza en el pictograma, el asociar una imagen a un nombre, va a facilitar que las personas autistas puedan votar y ejercer su derecho a voto».

Finalmente, la neuróloga Paula Arriagada explicó que muchas veces «llegan pacientes a la consulta particular o al hospital solicitando certificados para poder eximirse del voto, puesto que el proceso electoral le resulta no amistoso, con un voto que no es entendible para ellos. Entonces, creo firmemente, desde el punto de vista médico, que es necesario realizar un proceso electoral que sea facilitador para las personas con discapacidad y neurodivergentes», concluyó la especialista.

