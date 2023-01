Presidenta del PS por consejeros constitucionales: «La realidad es que no hay lista única, tenemos dos listas y en ese escenario Bachelet no sería candidata»

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, señaló la dificultad de que el sector del oficialismo presente una lista única en las elecciones del Consejo de Constituyentes del proceso constitucional, debido a la decisión del PPD de separarse de Apruebo Dignidad. Sin embargo a su juicio, el gobierno del presidente Gabriel Boric puede tener “unidad”.

Vodanovic aseguró que la postura del PS sigue siendo llevar una lista única y señaló que puede haber unidad, pese a que Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático participen de forma separada en los comicios del próximo 7 de mayo.

“Como hoy recién vamos a tener conversaciones con los otros partidos, no puedo decir que sería mejor o peor, ambas situaciones tienen conveniencias, pero sí me quedo con decirle que la unidad de todos los partidos políticos que estamos en el gobierno no pasa por estar en una sola lista, no es un tema electoral, lo que necesitamos definir es cuáles son los temas, lo que nos une, y no aquello que nos separa”, destacó Vodanovic en conversación con Tele13 Radio.

“Si queremos realmente hacer la pega y las cosas que se comprometieron por el Presidente Boric, tenemos que priorizar en lo que nos une, y creo que tenemos suficientes tareas con los proyectos que están en el Congreso”, añadió.

Este sábado, el Partido Socialista planteó su postura de ir en una lista única tras la realización del Comité Central del partido, e incluso propuso a la expresidenta Michelle Bachelet como candidata, siempre y cuando haya una lista de unidad.

Desde el PS están abiertos a ir en dos listas como quiere el PPD- para “ampliar la base social” del Gobierno de Gabriel Boric-, No obstante, Vodanovic señaló que se la “va a jugar hasta el final” para que sea una lista única.

“Efectivamente nosotros necesitamos tener la mayor cantidad de consejeros constitucionales y por eso creo que si nosotros tuviéramos esta lista única, que creo que no es posible, es una forma de enfrentar una batalla ideológica”, dijo la presidenta del PS.

“Creo que acá vamos a luchar por visiones de sociedad y hay que enfrentar con unidad, que no es necesariamente una lista única, pero hay que enfrentar con unidad del progresismo esta batalla, porque es una batalla ideológica (…) La unidad no pasa solo por la lista única, la unidad pasa porque nos pongamos de acuerdo con que definamos qué es lo importante para el progresismo”, afirmó.

«Si hay dos listas, Bachelet no sería candidata»

En declaraciones a “Tolerancia Cero” de CNN Chile, Paulina Vodanovic, se refirió a la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet lidere una lista unitaria de candidatos al Consejo de Constitucional, y planteó que este escenario quedaría descartado en caso de que el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR), el Partido Liberal (PL) y la Democracia Cristiana (DC) insisten en presentar una lista propia.

“Hoy día la realidad es que no hay lista única, tenemos dos listas. Por lo tanto, en ese escenario la expresidenta Bachelet no sería candidata”, dijo.

#ToleranciaCero | Paulina Vodanovic: "Hoy día tenemos dos listas, esa es la realidad (…) En ese escenario la presidenta (Bachelet) no sería candidata".



📡 En vivo: https://t.co/SQv431XWBX pic.twitter.com/gVQh4Ah0lO — CNN Chile (@CNNChile) January 30, 2023

“La (ex) presidenta no tiene ningún interés en ser candidata, ella está respondiendo a un llamado que le hago yo como presidenta del PS, en el sentido de demostrar la importancia de la unidad para esta gesta, porque es evidente que dentro de las dos coaliciones y la DC hay distintas visiones”, indicó.

La presidenta del PS manifestó que “si uno quiere poder incidir en esa Constitución de manera importante como progresismo, creo que es importante que el progresismo vaya unido, y eso la presidenta está dispuesta a encarnarlo y también es la historia de su trayectoria política, fue ella quien incorpora al Partido Comunista (PC) a la Nueva Mayoría, sin un aliciente electoral, porque en ese momento el PC no era un gran porcentaje. La presidenta lo hizo porque siempre ha habido un sesgo anticomunista en Chile”.

Vodanovic fue consultada por los dichos del senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, quien planteó “si hay partidos que quieren más representación en el gobierno, deben responder al llamado del Presidente de ir una lista unitaria”.

Al respecto indió que “yo conversé con el presidente de RD porque no me parece que sea fraterna esa postura, mucho menos por la prensa. Y creo que el PS, con los 90 años de historia que tiene, no va a tomar una decisión por tres subsecretarias más o menos, es algo que la verdad lo considero una afrenta. Yo en ese sentido, además, hablé con la ministra del Interior (Carolina Tohá) y le pedí que durante todo este periodo hasta la inscripción de las listas cese cualquier nombramiento, oferta de cargo o designación respecto de militantes del PS”.

Sigue leyendo: