Presidente Boric cuestiona a aquellos que critican gestión en materia de seguridad: «Están insultando a miles de Carabineros»

El presidente Gabriel Boric participó este viernes en una entregada de vehículos para fortalecer la flota de Carabineros en 93 comunas del país y así garantizar la seguridad en el territorio nacional.

En concreto, el presidente Gabriel Boric hizo entrega de 187 nuevos vehículos para Carabineros, completando 742 unidades entregadas durante el 2023.

187 vehículos nuevos para Carabineros: Presidente @GabrielBoric entrega más herramientas para la seguridad de las familias https://t.co/WwZrJvPHsb — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) December 29, 2023

Durante el acto, el presidente Boric se refirió a la críticas que se han realizado por distintos sectores políticos a la gestión del Gobierno en materia de seguridad.

«Yo he escuchado, incluso dirigentes políticos, que se atreven a decir que no se está haciendo nada en materia de seguridad», expresó el mandatario chileno, citado por CNN Chile.

En este sentido, afirmó que quienes dicen que «no se ha hecho nada en seguridad, están insultando a miles de Carabineros».

«Cuando un dirigente político dice que no se ha hecho nada en seguridad, no solamente está faltando la verdad, cosa que uno puede entender y a mí como presidente la verdad le llegan muchas de estas cosas y tiene el cuero curtido en en ese tipo de debates, pero cuando dicen que no se ha hecho nada en seguridad, están insultando a miles de Carabineros, a quienes se juegan la vida por proteger a la ciudadanía», puntualizó.

«Esa crítica no solo es injusta sino que es mentira (…) Los invito a reflexionar un segundo, a pensar antes de hablar y poner su mirada, y respetar a Carabineros, PDI, a la policía marítima, que está haciendo un tremendo esfuerzo por proteger a la ciudadanía», añadió.

Pese a esto, manifestó que continuarán trabajando para poder garantizar seguridad a todos los chilenos y que no vuelvan a ser víctimas de la delincuencia.

«Una cosa es que lo diga una persona que ha sido víctima de la delincuencia y que se entiende la frustración y que tenemos que trabajar más duro para llegar, pero otra cosa es que lo diga un dirigente político», sentenció.

Estamos cumpliendo con el compromiso de renovar el parque vehicular de Carabineros 🚔



El Presidente @GabrielBoric entrega más herramientas para #MásSeguridad de las familias del país. ¡Pronto ya serán más de 1.000 vehículos nuevos! pic.twitter.com/NBIDCLVlfN — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) December 29, 2023

Más de mil Carabineros dsplegados para fortalecer la seguridad

Durante la jornada, el presidente Gabriel Boric anunció el Plan Verano Seguro 2024, el cual estará desplegado en las zonas que reciben la mayor cantidad de turistas para que disfruten del país de manera segura.

«Más de mil carabineros se van a reubicar durante los meses de enero y febrero para reforzar la prevención y combatir la delincuencia en zonas especialmente visitadas», recalcó durante la actividad.

De igual forma, señaló que se habilitarán 35 cuarteles temporales en sectores de veraneo, 13 cuarteles nuevos y el fortalecimiento de 22 con mayor dotación.

