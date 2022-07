Presidente Boric sobre cambio de Gabinete: «No lo estoy evaluando por ahora, es una discusión que tendremos posterior al plebiscito»

“Los cambios en el equipo son justamente para mejorar nuestro desempeño. No lo estoy evaluando por ahora. Es una discusión que tendremos posterior al plebiscito”, afirmó este jueves el presidente Gabriel Boric.

Durante su participación en la segunda jornada de la Asamblea General de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), el mandatario expresó que “siempre estoy evaluando a quienes trabajan conmigo. Los ministros y subsecretarios son de exclusiva confianza presidencial. Permanentemente, estamos revisando sus tareas, dando instrucciones, revisando y colaborando en su trabajo”.

“Tenemos la tarea gigante de gobernar con las necesidades urgentes ante el alza del costo de la vida y la seguridad. Y más adelante habrá oportunidad para conversar sobre cambios de gabinete que no tienen que ser dramáticos”, añadió, citado por Radio U de Chile.

El jefe de Estado se refirió a la importancia de apoyar la labor que llevan adelante los alcaldes y ratificó el compromiso de su gobierno de aportar “una inversión robusta para fortalecer los municipios” para levantar proyectos y para ello se requiere hacer la mejor inversión de los últimos 8 años y aumentar en mil millones de dólares el Fondo Común Municipal para avanzar en mayor equidad territorial.

Indicó que los alcaldes y alcaldesar serán aliados para enfrentar los tiempos difíciles en el país y precisó que “nuestro gobierno es y tiene que ser un gobierno en terreno”.

Boric también fue consultado sobre la posibilidad que exista una sola coalición de Gobierno, ya l respecto planteó que “tenemos que construir sobre lo que construyeron otros y para eso se requieren nuevas fuerzas políticas, se requieren nuevas alianzas políticas”.

“La conformación de nuestro Gobierno como saben aborda a una diversidad de actores que en el pasado se enfrentaron y que hoy estamos unidos. Y yo personalmente tengo la convicción de que es deseable avanzar hacia una sola coalición”, precisó.

Puntualizó que “la superación del neoliberalismo en Chile, la construcción de un Estado que garantice derechos sociales universales, en donde la dignidad sea una palabra común, sin importar cuánta plata tienes en el bolsillo o en qué comuna naciste. Es parte de los desafíos que hay que abordar en este nuevo ciclo político y para eso creo que se requiere una nueva coalición que aúne a quienes hoy son parte del Gobierno”.

Boric sobre sumarios de la Contraloría

El mandatario fue abordado sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida al que será sometido el texto redactado por la Convención Constitucional.

En concreto, se refirió a los sumarios de la Contraloría en las comunas de Cerrillos, Cerro Navia, Maipú y Quinta Normal por actividades relacionadas con el plebiscito del 4 de septiembre.

«El contralor me planteó una cuestión que es básica: todos nosotros somos personas políticas, por lo tanto tenemos derecho a tener una opinión respecto a la coyuntura que vive nuestro país, y esa opinión no puede ser acallada”dijo, al tiempo que recalcó que “la presidencia que exige la Contraloría -en buena hora y que está bien- dice de que no podemos utilizar recursos públicos para favorecer una u otra opción”.