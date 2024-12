Presidente de la UDI difunde información falsa sobre Boric y Vallejo sobre Ministerio de Seguridad

El pasado 4 de diciembre fue despachado a ley el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. Con 91 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el informe de la comisión mixta sobre su creación.

Desde el Gobierno esperan que esta instancia-que tendrá a cargo el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público- se ponga en marcha «lo más rápido posible», poniendo como fecha a mediados del 2025.

Tras la votación en la Cámara, el diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, asistió el 8 de diciembre al programa Estado Nacional donde se refirió a la tramitación de esta iniciativa que fue presentada el 27 de septiembre de 2021 por el expresidente Sebastián Piñera.

Durante este espacio, el timonel del la UDI afirmó que cuando ejercían como diputados, el presidente de la República, Gabriel Boric y la ministra vocera del gobierno Camila Vallejo (actualmente en permiso prenatal) votaron en contra del proyecto para crear el Ministerio de Seguridad Pública.

«Yo me alegro de que se haya aprobado el Ministerio de Seguridad, me alegro que este gobierno le haya dado urgencia. El presidente Piñera presentó el proyecto de Ministerio de Seguridad; el presidente Boric, la vocera Vallejo, obviamente lo votaron en contra, hoy día lo empujan, me alegro», aseguró Ramírez en el programa.

Estos dichos fueron replicados por usuarios de X y Facebook. «El diputado Boric y sus compañeros rechazaron el proyecto del nuevo ministerio de seguridad», se lee en una de las publicaciones.

Información falsa de Boric y Vallejo sobre el Ministerio de Seguridad

Sin embargo, el equipo de Fast Check comprobó que el presidente de la UDI difundió información falsa sobre Boric y Vallejo, ya que el proyecto no se votó en la Cámara de Diputadas y Diputados hasta 2023, justo cuando ambos ya habían asumido como presidente y como vocera de gobierno, respectivamente.

Tras una búsqueda de conceptos clave se encontraron con un anuncio de septiembre de 2021 de la página de Presidencia, en el cual se informa que el expresidente Piñera firmó un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Seguridad Pública.

Asimismo, hallaron una nota de diciembre de 2024 en el sitio web de la Cámara de Diputados, en la cual se explica que la iniciativa había sido ratificada en ambas cámaras y que debía ser promulgada por el Ejecutivo. Se menciona además que el boletín correspondiente al proyecto de ley es el 14614, por lo que procedieron a buscarlo.

Al revisar el boletín, ingresaron a la sección de la tramitación completa del proyecto, donde pudieron comprobar que el proyecto se ingresó el 27 de septiembre de 2021 para su primera tramitación en el Senado.

«Esta primera etapa de trámite constitucional terminó el 23 de junio de 2023 para dar paso a la segunda etapa en la Cámara de Diputadas y Diputados el 01 de julio del mismo año», señalaron.

«Lo anterior quiere decir que por las fechas de la tramitación, no es posible que Gabriel Boric y Camila Vallejo votaran como diputados. Ambos ocuparon este cargo en los periodos 2014-2018 y 2018-2022, y luego el 11 de marzo de 2022 asumieron como Presidente de la República y Ministra del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), respectivamente. Es decir, el proyecto no alcanzó a ingresar a la Cámara mientras trabajaban en el Congreso», afirmaron desde Fast Check.

El equipo también comprobó que Boric y Vallejo ejercían funciones de diputados cuando se votó por el proyecto de resolución que le solicitaba al presidente la creación del ministerio.

«Revisando los votos; que tuvieron como resultado 87 a favor, 20 en contra y 20 abstenciones; se constata que Camila Vallejo votó a favor y que Gabriel Boric no votó por estar en un pareo junto al exdiputado y actual senador, Sebastián Keitel», destacaron, al tiempo que ratificaron que califican el contenido difundido por Ramírez «como falso».