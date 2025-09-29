Primera y firme (otra vez): Jara sube a 30% y saca 6 puntos a Kast

La más reciente encuesta de Criteria, correspondiente a la última semana de septiembre, confirma que la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, sigue primera y firme en la intención de voto en la carrera presidencial.

Frente a la pregunta: «Si la elección presidencial fuese este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?», la exministra del Trabajo y Previsión Social del gobierno del presidente Gabriel Boric alcanzó un 30% de las preferencias.

Con este resultado, le saca una ventaja de 6 puntos porcentuales a la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien obtuvo un 24% de respaldo y se ubicó en el segundo lugar.

En tercer lugar se situó la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En cuarta posición se encuentra el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser con 10%, el quinto lugar se situó el representante del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien obtuvo un 9% de respaldo.

Cierran la lista los candidatos independientes Harold Mayne Nicholls (con un 3%), Marco Enríquez-Ominami (con un 1%) y Eduardo Artés (también con un 1%). Mientras que un 7% de los encuestados no manifestó preferencia e indicó que votaría nulo o en blanco.

De acuerdo con estos resultados, Jara lidera otra vez la intención de voto y subió un punto porcentual respecto a la medición anterior, al pasar de 29 a 30% mientras que Kast bajó de 25 a 24% y Matthei pasó de 16 a 14%.

Por su parte, Kaiser se mantuvo en 10%, Parisi aumentó un punto y llegó al 9% y el resto no resgitró cambios en su nivel de preferencias.

Segunda vuelta

El estudio de Criteria también analizó los posibles escenarios de una segunda vuelta, teniendo resultados dispares.

En un duelo entre Jara y Kast, el sondeo le da una ventaja al líder del Partido Republicano quien superaría a la exministra del Trabajo y Previsión Social, con 44% (-2) frente a 35% (=). Sin embargo, un 21% votaría nulo o blanco.

En un escenario que incluye a Matthei, el resultado le sería favorable a la candidata de Chile Vamos, quien se impondría a Jara con 38% (-2) versus 34% (+1). El 27% votaría nulo o blanco.

Contra Franco Parisi, Jara resultaría vencedora con 35% (=) frente a 29% (-1) del candidato del PDG. Un 36% optaría por voto nulo o blanco.

De disputar la segunda vuelta con Kaiser, la carta de Unidad por Chile se impondría con 38% (+2) frente al 34% (+2) del abanderado del Partido Nacional Libertario. Un 32% indicó que votaría nulo o en blanco.