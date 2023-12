Reapareció Manuel Ossandón y apuntó directamente contra Kast: «No fue capaz de liderar un equipo para hacer una Constitución y ahora es candidato presidencial»

El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, apuntó directamente contra el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien manifestó recientemente su intención de buscar una nueva candidatura para las elecciones presidenciales del 2025.

Entrevistado por Radio Pauta, el parlamentario manifestó que las declaraciones de Kast —tras la derrota en el plebiscito del domingo 17 de diciembre—, evidencian su no entendimiento con la demanda de la ciudadanía.

«Desatar una carrera presidencial a esta altura con lo que está viviendo la gente es no entender nada, porque en el fondo la gente está aterrada por la delincuencia, le tiene miedo a la falta de crecimiento a lo que está pasando en Chile. Y empezar a hablar de una candidatura presidencial a esta altura a mí me parece absurdo», expresó Ossandón durante la entrevista.

«Tuvo (Kast) todo para hacer una Constitución y no fue capaz de liderar un equipo para llegar a un acuerdo, cuando tú tienes todas las herramientas, es porque la cosa anda mal y ahora es candidato presidencial y no fue ni siquiera capaz de llegar a un acuerdo para sacar una buena Constitución y nos farreamos todo el proceso de nuevo», añadió.

Cabe recordar que el pasado jueves, el fundador y líder del Partido Republicano manifestó este jueves su disposición de postularse por tercera vez a la Presidencia de la Nación, no obstante, descartó su participación en unas posibles primarias con Chile Vamos.

«Ya dos veces no hemos hecho primarias y hemos sido exitosos en el resultado. Hemos demostrado en los hechos que sin primarias potenciamos el voto del sector. Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan a mí, yo no iría a primarias, pero yo no me mando solo, soy parte de un equipo, de un partido. Ya he ido dos veces (sin primarias), no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera», expresó.

De igual forma, hizo referencia a las declaraciones de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien también manifestó su disposición de postularse como candidata presidencial y aseveró «no tener problemas» en competir nuevamente contra la expresidenta Michelle Bachelet, en las elecciones de 2025.

Al respecto, Ossandón manifestó que «no cree que estas dos personas» sean los únicos que pudiesen llegar a postularse para ocupar la silla de La Moneda.

«Lo que pasó en el plebiscito demuestra que esto se fue al centro, Bachelet, etcétera, puede perfectamente en el futuro existir un presidente de una centroizquierda moderada o de una centroderecha moderada, eso se abrió lo que no estaba», enfatizó.

«Hoy la gente está desesperada de que no puede salir de la casa y están hablando de candidatos presidenciales, nada que ver”, y en ese sentido, indicó que, “por último, Evelyn Matthei es un poquito más pudorosa», agregó el senador.

