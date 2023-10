Según Cadem: Sólo 19% aprobaría la nueva Constitución tras los cambios propuestos por los consejeros

El apoyo a la propuesta de la nueva Constitución sigue en picada, 30 puntos porcentuales separan a quienes están a favor, 24%, de quienes están por votar en contra, 54%, revela la más reciente edición de la Encuesta Cadem.

El estudio, correspondiente a la cuarta y última semana de septiembre, señala que el 22% restante de los encuestados no sabe por cuál opción votará o no respondió.

El 27% respalda el anteproyecto redactado por la Comisión Experta -que no será una alternativa en el plebiscito de diciembre-, y sólo el 19% está a favor de lo planteado por los consejeros constitucionales.

Respecto a las razones para votar en contra, Cadem sostiene que entre quienes se identifican con la derecha, el 28% dijo «desconfiar de los consejeros», seguido de un 17% que sostiene que «hay otros temas prioritarios como delincuencia, inflación, salud», y finalmente, el 13% rechazaría porque «no le gustan las enmiendas aprobadas».

A la vez, el 35% de los votantes de izquierda se inclina por esa opción porque «no le gustan las enmiendas aprobadas», y el 31% lo hace porque «desconfía de los consejeros», mientras que el 14% «prefiere la Constitución actual: Necesita reformas. No cambios».

Para quienes se dicen independientes, las principales razones para rechazar son que no les gustan las enmiendas aprobadas (29%), que no están informados o no son temas de su interés (23%) y que desconfían de los consejeros (22%).

Apenas el 36% ha escuchado hablar de alguna de las enmiendas aprobadas, siendo las más conocidas el derecho a la vida de quien está por nacer (40%), la eliminación del pago de contribuciones (30%) y la libertad de elección en educación, salud y pensiones (24%).