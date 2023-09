Senador Latorre: “Nunca más a los golpes de Estado, nunca más a la violación a los derechos humanos, democracia siempre”

Este martes, el Senado realizó una sesión especial como una instancia de reflexión en conmemoración a los 50 años del 11 de septiembre de 1973. Senadores y senadoras realizaron diversas intervenciones en la Sala.

El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, inició su intervención saludando a la senadora Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende “Saludos fraternos y emotivos de lo que fue el discurso ayer de la senadora, nuestra colega senadora Isabel Allende, y también a través de ella, a toda su familia, en este tiempo que me imagino no ha sido fácil”.

El senador frenteamplista en su alocución recalcó la información reciente de los archivos desclasificados de Estados Unidos y su injerencia en el golpe de estado “Mi interpretación de estos 50 años del golpe es de ¿cómo es que se llega a algo tan brutal como un bombardeo a La Moneda por parte de aviones de la Fuerza Aérea?, y uno dice claro, contexto de Guerra fría, un mundo dividido en peleas ideológicas entre dos potencias, Estados Unidos y Unión Soviética; la intervención, los archivos desclasificados de Estados Unidos, que ya sabemos hace mucho tiempo, pero que han salido últimamente con mucha fuerza, la intervención de Estados Unidos y uno se pregunta ¿por qué Estados Unidos tuvo tanto interés en intervenir en Chile con financiamiento, con la CIA, las reuniones con Edwards, etc, con las Fuerzas Armadas».

«¿Estaba defendiendo sus intereses económicos, sus inversiones o más bien un comillas mal ejemplo, ¿No quería, no quería en América Latina que funcionara o que le fuera bien, que tuviera éxito, la vía chilena al socialismo?, esto que era inédito en aquella época de cómo un presidente llegaba con una coalición de izquierda por la vía democrática, con un programa de transformaciones profundas, encaminándose al socialismo por la vía democrática e institucional (…) Ahí hay un elemento que creo que a 50 años es bueno decirlo” , planteó.

Latorre además enfatizó en que “A 50 años no podemos quedarnos en eufemismos, hubo un golpe de Estado, una dictadura cívico militar, hubo violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y a eso es lo que le tenemos que decir nunca más” y agregó “Cuando nuestra convivencia democrática esté amenazada, nunca más a los golpes de Estado, nunca más a la violación a los derechos humanos. Democracia siempre” finalizó.

Puedes ver la intervención completa aquí:

Sigue leyendo: