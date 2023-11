Senador Rojo Edwards: «Más de la mitad de los Republicanos está en contra» de la propuesta constitucional

El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, confirmó que no votará a favor de la propuesta de la nueva Constitución en el plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre.

En conversación con Gabriela Vallejos en T13 Noche, el parlamentario señaló que para él, “uno de los problemas que tiene el ‘a favor’, es que asegura incertidumbre por mucho tiempo”.

Asimismo, indicó que con el texto de la nueva Carta Magna emanado por el Consejo Constitucional «podrían restringirse libertades fundamentales con nueve votos. No estoy de acuerdo».

“Si uno la lee, puede gustarle. Pero si uno la entiende cómo funciona, este texto no me cuadra (…) Creo que los consejeros por el diseño, un mal diseño, no permitió no solamente queden buenos textos cuando uno los mira por separado, sino que quede un buen tono armónico», agregó.

Cabe recordar que el pasado miércoles, tanto Edwards como los también senadores de derecha, Alejandro Kusanovic y Juan Castro, anunciaron que votarán por la opción “En Contra”.

A través de un comunicado, indicaron que el “A Favor” extenderá “por años la incertidumbre constitucional durante su implementación, relegando nuevamente las urgencias sociales”.

En sus declaraciones a T13, Edwards afirmó que «hoy hay al menos 12 parlamentarios desde el centro a la derecha que estamos preocupados por este texto, no son solamente los tres senadores», agregando de paso que en su caso no va tiene reelección próximamente «y puedo opinar con mayor tranquilidad, independiente de los costos que en el propio sector esto me va a traer».

«Más de la mitad de los Republicanos está en contra»

En sus declaraciones, el senador Rojo Edwards insistió en que la postura «En Contra» prevalece entre los republicanos.

«Yo creo que si el partido le hubiera preguntado a los militantes republicanos, se hubiera dado cuenta que la mayoría de republicanos está En Contra de este texto, hay que separar cuáles son los sentimientos en general del Partido Republicano y de la directiva», dijo.

«Todos en la directiva saben que hay un gran porcentaje de republicanos que está En Contra, gran porcentaje, es más me atrevería a decir que más de la mitad de los republicanos está En Contra», enfatizó.

Según Edwards, pese a que la colectividad anunció su postura A Favor del texto, su voto no significa que este en contra de su partido.

“Mi partido defiende la libertad del estado de derecho, la familia y la chilenidad y yo me siento representando 100% esos valores y por lo tanto a mi juicio estoy representando”, dijo.

«Siempre el Partido Republicano ha dicho que Chile no necesita una nueva Constitución, lo que necesita es preocuparse de las urgencias sociales y meter presos a los delincuentes», agregó.

Para el senador, tanto “el ‘A favor’ como el ‘En contra’ tienen riesgos». Sin embargo sostuvo que con la primera opción se abre una incertidumbre en un contexto del trabajo de los jueces y Tribunal Constitucional.

“Las cosas que se están proponiendo van a generar una incerteza y una judicialización tal que el costo es mayor. Prefiero quedarme con una Constitución que me reconoce mis derechos anteriores», ratificó.

