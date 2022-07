Super locura: La declaración de Ricardo Lagos fue escrita por Jorge Correa Sutil

El pasado martes, el expresidente Ricardo Lagos Escobar, publicó una polémica carta en la que planteó que tanto el Apruebo como el Rechazo a la nueva Carta Magna, que será sometida a plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, están «lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana», en un contexto donde «Chile merece una Constitución que suscite consenso».

«El proceso constituyente en el que hoy estamos embarcados no terminará el 5 de septiembre, al día siguiente de que sepamos el resultado del plebiscito de salida, porque las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana. La Constitución vigente tampoco logra concitar ese apoyo, pues se utilizó el poder de veto de sectores partidarios del Estado ausente o subsidiario cada vez que se buscó reformarla», refiere el texto que fue publicado en su página web y en su cuenta en la red social Twitter.

Chile merece una Constitución que logre consenso. Como ninguno de los 2 textos que puedan resultar del plebiscito lo tiene, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría https://t.co/RQ6WNiAZ65 pic.twitter.com/IkR3pz6Ese — Ricardo Lagos E. (@RicardoLagos) July 5, 2022

Su publicación causó polémica y generó reacciones, tanto en redes sociales como en el ámbito político.

Uno de las personalidades que se pronunció, fue el exsenador y secretario General del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien instó al expresidente Ricardo Lagos Escobar, a rectificar por sus dichos sobre la propuesta del texto legal.

El dirigente socialista, quien advirtió que «en el caso nefasto de que gane el Rechazo, la derecha más dura no querrá cambiar nada», sostuvo que «el Apruebo significa dotar a Chile de una nueva institucionalidad, de una Estado social y democrático de derecho que enfrente los temas que están pendientes, que incluso llevaron a un estallido social del 2019».

Asimismo, afirmó que «el Rechazo es el pasado, es la Constitución de Pinochet».

juicio de Escalona, «el presidente Lagos se pone en un sitio que no tiene piso, no tiene base. Él, seguramente mirando una perspectiva compleja que tiene el país, trata de estar por encima del Apruebo y del Rechazo, pero al final no tiene un piso, un pilar desde el cual proyectar una acción política futura», agregó.

¿Quién escribió la carta, Ricardo Lagos Escobar o Jorge Correa Sutil?

Lejos de mermar, la polémica por la carta sigue en aumento, luego que a través de la red social Twitter, usuarios revelaran este jueves que la misiva, podría haber sido escrita por otra persona, y no por el expresidente Ricardo Lagos.

En concreto, señalaron como autor al abogado Jorge Correa Sutil (DC), quien se desempeñó en el mandato del presidente socialista como subsecretario del Interior entre 2001 y 2006.

«Pensé que era fake, pero fui en persona al blog de (Ricardo) Lagos, bajé el pdf y sí, la declaración de Ricardo la escribió Jorge Correa Sutil. Batman himself», escribió en su cuenta en Twitter @licerdo.

Pensé que era fake, pero fui en persona al blog de Lagos, bajé el pdf y sí, la declaración de Ricardo la escribió Jorge Correa Sutil. Batman himself. pic.twitter.com/n1DneAEbUf July 7, 2022

«Lagos se suponía que era un referente de la izquierda, pero Jorge Correa Sútil le escribe las cartas rancias, el primo de Juan Sútil y partidario del rechazo. Pensar que le pagamos una pensión de 18 millones de pesos. Viejo retamboreado», escribió por su parte el usuario @MiguelManUwU.

Lagos se suponía que era un referente de la izquierda, pero Jorge Correa Sútil le escribe las cartas rancias, el primo de Juan Sútil y partidario del rechazo.

Pensar que le pagamos una pensión de 18 millones de pesos.

Viejo retamboreado

La DC

#AprueboFeliz pic.twitter.com/p2tmiDYUIy — Miguel Man (@MiguelManUwU) July 7, 2022

Mientras que el usuario @filosofofarandu, señaló: «#AprueboFeliz Comprobado, no es fake. ¿Quién escribió la carta, Ricardo Lagos Escobar o Jorge Correa Sutil? Qué vergüenza…»

El equipo periodístico de El Ciudadano, corroboró esta información. Al ingresar al blog del expresidente, se puede visualizar como primera entrada la carta que está relacionada a la nueva Constitución, la cual puede ser descargada en formato PDF.

Tras descargar la declaración e ir a la opción de Configuración, se puede observar que como autor del texto no aparece Ricardo Lagos, sino Jorge Correa Sutil.

Captura de pantalla del blog de Ricardo LAgos

Jorge Correa Sutil en contra de la nueva Constitución

En repetidas oportunidades, el abogado Jorge Correa Sutil ha puesto en entredicho el trabajo de la Convención Constitucional, y la propuesta de carta fundamental que deberá ser aprobada o rechazada por la ciudadanía el próximo 4 de septiembre.

Para el ex subsecretario del Interior la nueva Constitución tiene demasiado contenido y la cataloga de «obesa».

“Que tenga más artículos no es baladi. Trata más tópicos, crea más órganos, establece más principios de política pública. El problema no es que sea una Constitución extensa. El problema es que es una convención obesa”, dijo en entrevista con El Mercurio.

A su criterio, la eventual nueva constitución se encuentra “con mucha grasa. Explíqueme por qué tienen que estar en la Constitución Política los Tribunales Ambientales, el Servicio Civil, y la Defensoría de la Niñez, como fue ya aprobado, o la Agencia del Consumidor y los Servicios Notariales, como proponía y seguramente volverá a proponer la comisión con otra redacción”.

A juicio del abogado, se trata de “un proyecto ideológico identitario. El resultado va a ser que en el plebiscito de salida se va a votar en favor o en contra de ese provecto ideológico, como si votáramos en favor o en contra de un programa político”.

“Si llega a aprobarse, durará tanto como dure esa mayoría en favor de ese proyecto ideológico, y las mayorías son cambiantes, por lo que no es posible augurarle largo destino a este texto. La Constitución del 80 también fue un proyecto ideológico y esa fue la causa de su deterioro y muerte. Estamos tropezando con la misma piedra” expresó a El Mercurio.