«Tenemos el deber de llegar a acuerdos»: Presidente Boric asegura que están dispuestos a cambiar proyecto de reforma de pensiones

El presidente Gabriel Boric aseguró este lunes 8 de enero que el compromiso de su Gobierno con mejorar las pensiones en Chile «está más firme que nunca».

«Ya llevamos demasiado tiempo esperando, hemos escuchado todas las visiones y es hora de ponernos de acuerdo para avanzar», destacó el mandatario.

Desde Peñalolén, donde se realizó el conversatorio Mejores Pensiones para las Mujeres de Chile, Boric se refirió al proyecto de reforma de pensiones que se tramita actualmente en el Congreso y señaló que “nadie puede decir que no se ha escuchado las visiones de quienes legítimamente pensamos distinto… acá no hay acuerdos perfectos, pero sí tenemos el deber de llegar a acuerdos”.

“Para llegar a acuerdos, todos tenemos que ceder. Porque al final la política, y en particular algo tan sensible como las pensiones en nuestro país, no se pueden tratar de si gana el Gobierno, si gana el oficialismo, si gana la derecha, el centro o cualquier sector político. Tienen que ganar las chilenas y chilenos”, enfatizó.

En este sentido, recordó que desde el comienzo han dicho que están «dispuestos a cambiarlo, a mejorarlo, a modificarlo, a ceder para llegar a mejores acuerdos”.

January 8, 2024

