Usuarios de redes sociales recuerdan vínculos de Jovino Novoa con la dictadura y los casos Spiniak y Penta

Esta mañana se dio a conocer la muerte de Jovino Novoa, el exsenador y fundador de la UDI que, además, fue Secretario General de Gobierno durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ante ello, las redes sociales recordaron las conexiones de Novoa con casos emblemáticos de la política chilena.

Los usuarios de Twitter se refirieron en particular a los casos Spiniak, que remeció el mundo político a principios de los 2000, y Penta, el emblemático caso de evasión tributaria y financiamiento irregular de la política que ocupó las portadas de los medios durante el 2014 y 2015.

Jovino Novoa murió en impunidad. No hubo justicia por su colaboración a la dictadura, ni por SQM y Penta, ni por Spiniak. Que la UDI pida un minuto de silencio por él, dice claramente lo que son #NoAlNegacionismo — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) June 1, 2021

El caso Spiniak, nombrado así por el empresario Claudio Spiniak, develó en 2003 una red de pederastía con creación y posesión de material pornográfico infantil. Una línea de tiempo de Emol.com especifica que el ministro Sergio Muñoz, a cargo del caso, delimitó el universo de víctimas a 25 adolescentes, todos de sexo masculino.

En su momento, la entonces diputada Pía Guzmán (que en la época militaba en Renovación Nacional), aseguró que habían parlamentarios vinculados a la red de Spiniak. De acuerdo a La Tercera, Guzmán declaró el 10 de octubre de 2003 que “hay antecedentes de que en el círculo íntimo de la red (de pedofilia) había políticos –dos de la Alianza (bloque de derecha) y uno de la DC. Esto está siendo investigado en la justicia y en las policías”.

Gemita Bueno, llamada testigo clave en el caso tras declarar que fue secuestrada por Spiniak cuando aún era menor de edad, declaró en abril del 2004 haber sido abusada por el entonces senador Jovino Novoa en múltiples ocasiones. En agosto del mismo año, dio una entrevista en la que admitió que “todo fue mentira” y que nunca había visto al senador Novoa.

El caso va y viene por las contradicciones de Gemita Bueno, quien fue procesada junto al sacerdote José Luis Artiagoitia (que la acogió en su hogar de menores) por falso testimonio. Los parlamentarios vinculados al caso fueron sobreseídos, quedando fuera de la investigación Andrés Zaldívar (DC), Nelson Avila (PRSD), Carlos Cantero (RN), Carlos Bombal (UDI) y Jovino Novoa (UDI).

Pese al cierre del caso, quedó una incógnita sin responder: ¿Cómo pudo Gemita Bueno describir el cuerpo de Jovino Novoa con la precisión que lo hizo durante el proceso judicial?.

Jovino Novoa, complice civil activo de la dictadura (como subsecretario de la Segegob), involucrado en el “Caso Spiniak” (lo que derivó su salida de la primera línea en política), y participe en el financiamiento ilegal de la política (“Caso Penta”), falleció hoy a los 76 años. pic.twitter.com/xQkAl27Y8D — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) June 1, 2021

Agregaría que Jovino Novoa: Fue Subsecretario de confianza de Pinochet, corrupto hasta la médula, involucrado en el caso Spiniak x pedofilia y fundador de la UDI.



El modelo perfecto de un político de derecha que vivió en la impunidad. https://t.co/hlEWVgSPqQ — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) June 1, 2021

Jovino Novoa murió en la impunidad por colaborar con la Dictadura y su vinculación a la red de pedofilia en el caso Spiniak. Fue condenado en el caso Penta por financiamiento ilegal de la política. Que después la UDI no lo ande tratando de santo. — Emilia Schneider #KarinaGobernadora (@emischneiderv) June 1, 2021

Si bien fue sobreseído por el caso Spiniak, Jovino Novoa fue el primer político condenado por corrupción y financiamiento irregular de la política por el caso Penta. Novoa fue uno de los primeros cinco políticos acusados de delitos tributarios en el caso que involucró a Empresas Penta, de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

En octubre del 2014, Jovino Novoa apuntó contra CIPER por un reportaje que lo vinculó al caso. En la ocasión, aseguró que “no existe ni ha existido un sistema de financiamiento ilegal para la UDI. Yo jamás he participado en ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la ley y jamás he actuado en forma ilegal en mi vida.”

El exsenador agregó que “de la publicación hecha por CIPER sí se pueden desprender conductas ilegales”, y calificó el trabajo del medio como “reproducción maliciosa”. Finalizó en esa ocasión anunciando que “me reservo el derecho a actuar legalmente y ejercer las acciones que correspondan”.

Este será siempre mi recuerdo de Jovino Novoa: prender la tele en la oficina para ver que llamó a la prensa, mintió en directo y nos amenazó con acciones legales. Tuvo que confesar y fue condenado. La sacó barata porque justicia de cuello y corbata. https://t.co/g20YKyOc6Z — francisca skoknic (@Skoknic) June 1, 2021

Un año después de haber negado su participación en el enorme caso de corrupción y delitos tributarios, el exsenador admitió recibir $30 millones de pesos de parte de la empresa que utilizó para apoyar la candidatura presidencial de Pablo Longueira en 2013, además de hacer uso de boletas ideológicamente falsas.

La Justicia acreditó que había facilitado boletas falsas a la empresa Penta por un total de $33.611.111 durante el año 2013. Además, entre los años 2009 y 2014, a través de otros contribuyentes contabilizó boletas falsas por un total de $42.241.853. El dinero fue destinado a financiar campañas políticas de la UDI.

Novoa recibió tres años de presidio menor, la que fue cumplida en libertad y con firma mensual.

Funciones en la dictadura

Además, los usuarios de Twitter recordaron sus funciones dentro de la dictadura de Augusto Pinochet. Allí ocupó el cargo de Secretario General de Gobierno entre 1979 y 1982.

Durante su gestión subsecretario fue asesinado el líder sindical Tucapel Jiménez por elementos de la Central Nacional de Informaciones ligados al Departamento de Organizaciones Civiles que estaba bajo su dependencia.

Asimismo, en 1982 falleció el expresidente Eduardo Frei Montalva, tras una cirugía digestiva por una hernia de hiato. Aunque en un inicio oficialmente su muerte se explicó como resultado de un shock séptico tras la operación, derivado de complicaciones en la misma, durante el regreso a la democracia se realizó una investigación judicial, tras la cual en diciembre de 2009 se le calificó como homicidio, procesándose a seis personas como presuntos autores y partícipes de dicho delito, siendo calificado como magnicidio.

El minuto de silencio para Jovino Novoa en la @Camara_cl es una burla para Chile y las Víctimas de la dictadura. En democracia se debe dejar de rendir homenaje a los cómplices de la dictadura #NiPerdonNiOlvido — Felipe Parada 🔻 (@FelipeParadaM) June 1, 2021

Les quiero avisar que cuando dicen que Jovino Novoa fue cómplice de la dictadura, se quedan cortos. Jovino Novoa fue FUNCIONARIO DEL REGIMEN, participante activo de la dictadura June 1, 2021

Jovino Novoa fue Subsecretario General de Gobierno entre 1/6/1979 y 1/6/1982.

Entre 1979 y 1982 se hicieron desaparecer y mataron a 107 personas (Informe Reparación y Reconciliación) y 1310 fueron víctimas de prisión política y tortura (informe Valech)

Ese es su principal legado — Rodrigo Bustos Bottai (@Rodrigo_BustosB) June 1, 2021