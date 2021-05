(Video) Denuncian manipulación de urnas en La Granja

Vocales de mesa de La Granja denunciaron que se produjo una manipulación de las urnas. El hecho quedó evidenciado luego que encontraran varias cajas con el sello de seguridad roto.

Según señalaron los denunciantes fueron al menos 10 mesas las afectadas.

La situación ocurrió en el local Cristian Garden School y fueron los mismos vocales que tomaron fotos y videos de las cajas como evidencia.

URGENTE – GRAVISIMO: Vocales de Mesa de La Granja recien publican este video donde denuncian que Funcionarios del SERVEL habrian roto los Sellos de Seguridad de las Urnas durante el Cierre de Mesas, necesitamos saber si esto ha pasado en otros lados #Elecciones2021CL pic.twitter.com/VUYOdpDRmI — FPVR Prensa (@FpvrPrensa) May 16, 2021

Candidatos a la alcaldíadenuncian anomalías

Dos candidatos a alcalde denunciaron el hecho y pidieron que se aclare esta situación a la brevedad, donde el equipo de Germán Pino (Frente Amplio) sostiene que fueron funcionarios municipales quienes realizaron esta acción, mientras que Felipe Delpin (DC), que va por la reelección, señaló que fueron funcionarios del Servicio Electoral (Servel), quienes realizaron la acción, instando al organismo a aclarar las iregularidades.

Ángelo Torres, encargado electoral de la campaña de Germán Pino, señaló que situación anteriormente descrita le fue advertida por apoderados de mesa del local de votación.

Según le indicaron «estaba ocurriendo una situación a lo menos anómala, con respecto de la violación del sellado de las urnas. Concurrimos al lugar y pudimos verificar que efectivamente, mientras se estaba realizando el cierre de las mesas, el sellado de las urnas y la entrega para la custodia de estas para la noche del día sábado, llegaron al lugar funcionarios municipales que estaban a disposición del Servel para ayudar en todo a lo que se necesita en el proceso y ellos violaron los sellos, con la excusa de que necesitaban colocar un tipo de amarra plástica».

En declaraciones a 24 Horas Torres recalcó que «rompieron los sellos que es justamente el distintivo que Servel ha mencionado en cuanto a la seguridad, de inviolabilidad de las urnas».

Asimismo agregó que «lo primero que tratamos de hacer fue indagar. Nosotros no pensamos que este tipo de situaciones podrían ocurrir, por lo que buscamos a los funcionarios para que nos explicaran cual era la situación o cual era la razón por la que ellos habían actuado de esa manera. Concurrimos donde el delegado de la Junta Electoral, el cual manifestó que no tenía idea de esta situación».

Respecto a las denuncias formales, el encargado electoral del candidato del Frente Amplio sostuvo que «el proceso fue bastante curioso, porque cuando fuimos a conversar solamente pudimos encontrar al encargado de la junta electoral del colegio, el cual se portó de manera impecable, pero nos manifestó que él no tenía idea de lo que había sucedido. Cuando quisimos poner la denuncia como tal, nos dijo que no contaba con ningún libro o documento oficial para que pudiéramos estampar esa denuncia, y solamente nos recibió una hoja en blanco, que como apoderados llevábamos, en la cual la escribimos a mano y se la entregamos, la cual nos costó que nos firmara como recibido».

«Cuando conversamos con algunos de estos funcionarios municipales, que al menos dos realizaron esta situación, nos dijeron que recibieron instrucciones a través de un Whatsapp que maneja a los distintos funcionarios municipales que están ayudando en estas elecciones, y que recibieron instrucciones, al parecer, de algún encargado de informática de la municipalidad de La Granja», agregó señalando que les creía ya que «nosotros entendemos que en una municipalidad que ha estado gobernada 30 años por un mismo partido político, efectivamente se produce una especie de temor de la autoridad», explicando que uno de estos era a honorarios y cercano al candidato que busca la reelección, Felipe Delpin.

Del mismo modo, Torres explicó que los sellos color gris que van en las urnas fueron removidos, algunos en su totalidad y que los propios funcionarios municipales trataron de «sellarlos con cintas de embalaje de color amarillo del Servel, que a todas luces es una cinta común y corriente».

«No tenemos ningún problema ni desconfiamos de los vocales de mesa, pero si nos parece curioso que fueran los funcionarios municipales que sin ninguna instrucción del Servel fueran a remover estos sellos y pusieran estas cintas de embalaje», dijo.

Por su parte, Felipe Delpin, quien aspira a la reelección, instó al Servel a aclarar una actuación presuntamente irregular respecto a la ruptura de los sellos de seguridad de las urnas.

En ese sentido, desde la campaña de Delpin, informaron que apoderados de su candidatura también alertaron de esta situación «irregular», señalando que fueron «funcionarios del Servicio Electoral» quienes rompieron las cintas que estaban siendo utilizadas en las urnas.

«Ante esta clara anomalía y para descartar cualquier vulneración de las cajas, es que Felipe Delpin exige al Servel que se aclaren los hechos a la brevedad, y se le otorgue la mayor transparencia y seguridad al proceso en curso y a los votantes de su comuna», señala el texto.

Por su parte el propio Delpin indicó que «lamentamos que hasta ahora el Servel no haya entregado una versión oficial de lo ocurrido ni haya entregado certezas a los votantes y ciudadanía respecto de la seguridad y transparencia del proceso electoral en nuestra comuna»

Versión del encargado del local

El encargado de local, Luis Leal, indicó que pasadas las 17:00 horas se le informó que funcionarios del Servicio Electoral rompieron las cintas que se estaban utilizando para mantener cerradas las urnas con la finalidad de poner las amarras plásticas faltantes.

Según esta versión, las cajas contenedoras de votos de unas 10 mesas del Colegio Christian Garden, por razones que no están claras, habían sido cerradas más temprano con cinta gris en sus extremos presumiblemente a falta de las amarras plásticas correspondientes.

Para asegurarlas se usó la misma cinta que debía utilizarse recién después de las 18:00 horas, una vez la mesa estuviera temporalmente cerrada por la suspensión del proceso electoral.

En diálogo con La Radio el encargado del local subrayó no hubo “vulneración” de las cajas, y que lo que se buscaba era “darle mayor seguridad”.

“Todo eso fue hecho para darle mayor transparencia y mayor seguridad a las cajas. Claro se saltaron sí el protocolo de que no podían abrirlas (…) obviamente el que tuvo que haber parado al tiro (la situación) era el presidente de mesa”, detalló Leal, citado por BioBio Chile.

Don Luis, delegado de local de votación en La Granja, aclara la situación tras denuncia por eventuales irregularidades: 10 urnas tenían sellos manipulados



🇨🇱#TúDecides



EN VIVO 📺 #T13AM » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/nQAmzaaenG May 16, 2021

“Alguna anomalía no existe, alguna mala intención tampoco. Es una situación extraña que no tenía que haber pasado (…) yo no veo mala intención con respecto a eso, sí el actuar estuvo malo”, complementó.

El encargado del local aseguró que el cambio de sellos se realizó a vista paciencia de todos los presentes (votantes, vocales de mesa y apoderados), por lo que recalcó que no hubo vulneración ni manipulación de votos.

Hasta el momento, el Servel no ha entregado una versión oficial de lo ocurrido