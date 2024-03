Candidatos del PAN exhortan a gobierno a garantizar seguridad

Candidatos a diputados federales por el Partido Acción Nacional (PAN) hicieron un llamado al gobierno del estado para emprender acciones extraordinarias para garantizar la seguridad de candidatos durante este proceso electoral, así como la elaboración de un mapa de riesgos para cada distrito.

Durante un encuentro con medios de comunicación, encabezado por los candidatos a diputaciones, Carolina Beauregard, Humberto Aguilar y Pilar Morán, junto al líder municipal del PAN, Jesús Zaldívar, los panistas afirmaron que esta ha sido una petición reiterada para tener un proceso electoral pacífico.

El candidato a diputado federal por el Distrito 10, Humberto Aguilar, señaló que es necesario contar con un mapa de riesgos elaborado desde el gobierno del estado, a fin de poder saber en qué distritos los candidatos podrían ser víctimas de la inseguridad.

«Esperemos que la seguridad no llegue para quedarse, y para eso, desde hace varias semanas hemos pedido al gobierno la integración de un mapa de riesgos para saber qué candidatos están en riesgo ante cualquier adversidad, y no se ha presentado» Humberto Aguilar Coronado

aspirante a la diputación federal 10 de Puebla

Por su parte, Jesús Zaldívar expuso que un mapa de riesgos ayudará a generar condiciones de paz para las elecciones. Asimismo, dijo que durante al menos cinco semanas han solicitado un plan de seguridad de cara a los comicios del 2 de junio.

Guardia Nacional ya custodia a Carolina Beauregard

La candidata por el Distrito 12 federal, Carolina Beauregard reveló que desde el pasado 22 de marzo ya cuenta con el acompañamiento de dos elementos de la Guardia Nacional que le proporcionan seguridad en sus recorridos de campaña.

Esto luego de que la panista denunciara que fue acosada en uno de sus eventos por dos personas que colocaron propaganda a favor de Morena y que posteriormente la empezaron a seguir.

Al respecto, la candidata comentó que no tiene pensado presentar una denuncia por este hecho ante la Fiscalía General del Estado (FGE), no obstante, espera no tener que pasar por una situación peor.

«Esperemos que esto no vaya incrementando de nivel y que no sea necesario denunciar en la Fiscalía. Lo que comenté fue que fueron cuestiones provocadas por los mismos candidatos de Morena» Carolina Beauregard

aspirante a la diputación federal 12 de Puebla

Foto: Agencia Enfoque

