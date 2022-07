Barbosa exhorta a Santiago Nieto revelar quién ordenó investigación contra Mier

“Es una cortinita de humo”, señaló el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, sobre las declaraciones realizadas por el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en torno a la filtración de la investigación en contra del diputado federal, Ignacio Mier Velazco.

En una entrevista, realizada en un medio de circulación nacional, Nieto Castillo reconoció que las filtraciones por la investigación fueron “ilegales”, además, agregó que no existieron carpetas en contra del coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.

Al respecto, el mandatario estatal, calificó como una “cortinita de humo” lo declarado por el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues aseguró que existen múltiples investigaciones en contra del legislador federal.

“Miren, esto es una cortina de humo la que quieren desplegar para que no se vean las cosas como son, hay múltiples casos en los cuales se ha señalado el involucramiento del diputado Ignacio Mier, sólo es uno de ellos, nada más, porque no es el todo”

En ese sentido, Barbosa Huerta exhortó a Santiago Nieto a que diga quién le solicitó comenzar las investigaciones en contra de Ignacio Mier, pues aseguró que ni él ni su gobierno le pidieron las investigaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Sobre eso, precisó que él se enteró acerca de las investigaciones en una reunión de judicialización federal en la que se encontraban funcionarios en materia de seguridad pública celebrada en Palacio Nacional, donde Nieto Castillo presentó las indagatorias.

Indicó que después de dicha reunión, la Unidad de Inteligencia Financiera le entregó a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) las primeras carpetas de investigación, por lo que argumentó que sólo estos dos organismos tenían conocimiento sobre las indagatorias.

Por ello, el ejecutivo estatal refirió que las filtraciones pudieron haber sido realizadas desde la Unidad de Inteligencia Financiera, en ese entonces a cargo de Santiago Nieto, a quien le pidió que también explicara esa situación.

“Las filtraciones se dan desde la autoridad que maneja la investigación, Santiago Nieto puede decir por qué inició la investigación, a petición de quién, entonces, yo le pido a Santiago Nieto que diga quién le pidió iniciar la investigación. El gobierno no fue, yo no fui, sólo dos autoridades tienen esta información, la UIF encabezada por Santiago Nieto, y la Fiscalía General del Estado cuando se le envía esta información, pero aquí no se filtra nada, en la UIF no sé y se filtró”

Miguel Barbosa Huerta