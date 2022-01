Cinco horas, el calvario de espera para prueba covid en Puebla

Por Anaid Piñas y Alexis Lira Reyes

Para obtener un justificante médico, las personas que deseen realizarse una prueba de antígenos y descartar covid-19 tienen que hacer largas filas de cinco horas para conseguirlo.

Con el papel que obtienen, podrán justificar sus faltas, evitar sanciones o incluso despidos, de acuerdo con los derechohabientes de la Unidad Médica Familiar 08 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la capital, cientos de habitantes van de clínica en clínica para realizarse una prueba y conocer su estado de salud, arriesgándose a un contagio al convivir con tantas personas enfermas.

Para algunos, este fue su segundo intento de conseguir un resultado, pues debido a que un sólo médico atiende en el Módulo Respiratorio, las oportunidades de pasar se reducen y los tiempos de espera superan las cuatro horas.

Carmen, derechohabiente de la Unidad Médica Familiar 07 y promotora de servicios, no pudo obtener un examen en su clínica, por lo que llegó a la UMF 08 para lograrlo; sin embargo, no pudo obtener la incapacidad, a pesar de tener fiebre y presentar síntomas fuertes de resfriado.

«Aquí pude pasar más rápido, porque aquí está asegurado mi esposo, pero no me dieron ni mis resultados ni la incapacidad, que porque no aparezco en el sistema», lamentó la mujer.