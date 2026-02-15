Comunidad de Pallaco en Lago Lleu Lleu fue sede de Encuentro Internacional de los Pueblos: «Construir caminos para reconstruir nuestros mundos»

Representantes de comunidades mapuche, colla y guaraní, junto a académicos y organizaciones populares, se reunieron en un histórico encuentro autogestionado en la comunidad de Pallaco, en la región del Biobío, para compartir experiencias de lucha y resistencia cultural frente a la pérdida de territorio e identidad.

En las remotas orillas del Lago Lleu Lleu, en la comuna de Tirúa (Región del Biobío), se gestó un hito de unidad y resistencia indígena. Entre el 28 y el 31 de enero, la comunidad mapuche de Pallaco acogió el Primer Encuentro Internacional de Pueblos, una iniciativa autogestionada que logró reunir a delegaciones de diversas latitudes bajo el lema «Construir caminos para reconstruir nuestros mundos».

El evento surgió como respuesta a una preocupación transversal que afecta a numerosas culturas originarias: la erosión de la identidad, la pérdida de territorios ancestrales y el debilitamiento de la vida comunitaria. Frente a este diagnóstico, el encuentro se planteó un objetivo ambicioso pero esencial: tejer redes de apoyo mutuo desde la autonomía y la reciprocidad para diseñar estrategias comunes.

Durante las jornadas, los asistentes compartieron realidades y resistencias. Un lugar central ocupó la exposición del Lonco Ramón Llanquileo sobre el proceso de recuperación territorial que la comunidad anfitriona, Pallaco, sostiene desde hace más de nueve años. A esta experiencia se sumaron los relatos del Pueblo Colla, de la zona norte de Chile; una destacada delegación del Pueblo Guaraní, proveniente de Mato Grosso do Sul (Brasil), cuyas luchas reflejan problemáticas similares en el continente; como también exposiciones de especialistas sobre los daños que ha generado el modelo forestal, experiencias educativas en el territorio mapuche y una exposición sobre comunicación política realizada por el Director de El Ciudadano.

La metodología del encuentro priorizó el diálogo horizontal y la reflexión colectiva, estructurada en tres mesas de trabajo: educación autónoma, economía comunitaria y defensa de los territorios. De estas conversaciones emergió un diagnóstico común que identificó a las empresas forestales y mineras, la colonización estatal, la asimilación cultural y el individualismo como factores que erosionan la vida de los pueblos.

Como hoja de ruta, los participantes acordaron impulsar líneas de acción conjunta. Entre ellas, destacan el fortalecimiento de la lengua mapuche (mapudungun) como eje del mapuche mogen (la vida mapuche), el fomento de una economía propia, la creación de procesos educativos comunitarios y la profundización de la descolonización. «Se trata de reconstruir confianzas y alianzas entre territorios, poniendo la reciprocidad en el centro de la vida«, señalaron los organizadores.

El encuentro no solo fue un espacio de debate, sino también de reafirmación cultural. La comunidad de Pallaco, que mantiene vivas prácticas como el nguillatún (ceremonia espiritual) y el palín (juego tradicional), además de contar con una escuela autónoma para sus pichikeche (niños), ejemplificó cómo la resistencia se vive en el día a día.

Financiado desde la reciprocidad, donde cada asistente aportó con su propia cosecha, el evento buscó ser coherente con los principios que se discutían. Este primer encuentro sienta las bases para seguir tejiendo luchas y saberes, con la vista puesta en un objetivo compartido: reconstruir los mundos desde los territorios, con dignidad y en conjunto.