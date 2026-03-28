Comunidades changas alertan por retrocesos ambientales del Gobierno y reafirman rechazo a proyecto Dominga

Comunidades changas del Archipiélago de Humboldt exigen protección ambiental y rechazan proyecto Dominga: “Nuestro maritorio está en defensa”

Las comunidades changas, con reconocimiento estatal, alertan sobre retrocesos en la institucionalidad ambiental, reiteran su oposición al megaproyecto minero-portuario y se distancian de agrupaciones que, buscan instrumentalizar la identidad changa.

En medio de un creciente debate por la institucionalidad ambiental y los proyectos extractivos en el norte del país, las comunidades indígenas changas del Archipiélago de Humboldt —reconocidas oficialmente por el Estado de Chile— emitieron un contundente comunicado público en el que manifiestan su “profunda preocupación” por señales del actual gobierno que apuntan a la suspensión, debilitamiento o postergación de decretos e instrumentos de protección ambiental.

Las organizaciones, provenientes de los territorios de las comunas de La Higuera y Freirina, advierten que estos eventuales retrocesos afectan directamente a una zona de “alta fragilidad ecológica”, como el Archipiélago de Humboldt, reconocido por su biodiversidad única a nivel mundial. “Como pueblos originarios del borde costero, advertimos que cualquier debilitamiento de la institucionalidad ambiental no solo compromete ecosistemas estratégicos, sino también nuestras formas de vida, prácticas culturales y sistemas de conocimiento vinculados al mar”, señala el texto.

Oposición al proyecto Dominga y defensa del territorio

En su declaración, las comunidades reiteraron su “firme y sostenida oposición” al proyecto minero-portuario Dominga, al que califican como una amenaza directa al equilibrio ecológico del Archipiélago de Humboldt y a la continuidad de sus prácticas tradicionales. “Nuestro vínculo con este territorio no es circunstancial ni económico: es histórico, cultural y espiritual. El maritorio que habitamos ha sido construido y cuidado por generaciones, y no puede ser reducido a una zona de sacrificio en función de intereses extractivos”, enfatizan.

Las agrupaciones firmantes subrayan que defender el archipiélago equivale a “defender la vida, la biodiversidad y la continuidad de nuestras culturas”.

Defensa irrenunciable de la Ley 20.249 y los ECMPO

Otro de los ejes centrales del comunicado es la reafirmación del compromiso con la Ley 20.249, instrumento clave para el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos originarios sobre el borde costero. Las comunidades destacan que la implementación de los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) no solo constituye un derecho reconocido por el Estado, sino también “una herramienta concreta de conservación biocultural, basada en prácticas ancestrales de uso y manejo del mar”.

En ese sentido, rechazan “cualquier intento de debilitar, limitar o reinterpretar esta ley en perjuicio de los pueblos originarios y de los procesos de gobernanza territorial que hemos impulsado”.

Distanciamiento de agrupaciones sin reconocimiento estatal

En un punto de especial relevancia, las comunidades changas del Archipiélago de Humboldt se distanciaron explícitamente de “agrupaciones autoidentificadas como changas del sector sur de La Higuera que, sin contar con reconocimiento conforme a la Ley N° 19.253, buscan instrumentalizar la identidad indígena en función de intereses privados ajenos al bienestar territorial”.

Las organizaciones advierten que estas acciones “desvirtúan los procesos de reconocimiento y revitalización del pueblo chango” y han contribuido a entrabar instancias de diálogo necesarias para la creación y consolidación del Área Costera Marina de Usos Múltiples (ACMU) Archipiélago de Humboldt.

Las comunidades firmantes —todas reconocidas por el Estado de Chile en virtud de la Ley N° 19.253 y refrendadas en el Decreto N°66 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia— han participado, en contraste, de manera “activa, sostenida y responsable” en la elaboración del Plan de Manejo y en el proceso de Consulta Indígena.

Derecho a existir y decidir el futuro

El comunicado cierra con una declaración de principios: “Como comunidades changas del Archipiélago de Humboldt, reafirmamos nuestro derecho a existir, decidir y proyectar nuestro futuro en el territorio que históricamente hemos habitado. Nuestro maritorio no está en disputa: está en defensa”.

Las organizaciones anuncian que seguirán ejerciendo las acciones necesarias para resguardar sus derechos, sus formas de vida y los ecosistemas de los cuales son parte.

El comunicado original está firmado por: Comunidad Indígena Changos Álvarez-Hidalgo y Descendencia de Caleta Chañaral de Aceituno; Comunidad Indígena Parental Ana Vergara; Comunidad Indígena Changa Familia Vergara del Sector Sur de Atacama; Comunidad Indígena Changa Juana Vergara y Familia de Punta de Choros; Comunidad Indígena Pueblo Chango del Archipiélago de Humboldt