Cumple Lorena Cuéllar entrega de pensiones en Atltzayanca, Tlaxcala

Por Redacción

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros realizó la entrega simbólica de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y con Discapacidad en el municipio de Atltzayanca.

En el acto protocolario, la titular del Ejecutivo local informó que en este primer bimestre los abuelitos recibirán su apoyo con el respectivo aumento del 20 por ciento anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es decir, 3 mil 850 pesos.

Destacó que al igual que el mandatario federal, el gobierno que encabeza trabaja con la convicción de apoyar a los sectores más vulnerables, esto a través de la creación de un programa estatal dirigido a las personas con discapacidad de 29 a 65 años de edad.

“Vamos a invertir para que a las personas de 29 a 64 años de edad que no vean, que no oigan, que no caminen o que tengan alguna deficiencia mental, también reciban su apoyo (…) también va haber apoyo de sillas de ruedas, andaderas, muletas, operaciones de cataratas, de carnosidad, porque todo eso cuesta mucho y queremos que ustedes sepan que estoy preocupada porque tengan lo necesario para una vida más digna”