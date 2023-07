El traicionero plan de Willy Kracht para sacar a Jaime Pérez de Arce de la Vicepresidencia de Enami

En una reunión pactada en el café Blue Jar, a pasos de La Moneda, el subsecretario de Minería Willy Kracht ordenó al fiscal de Enami, Marcelo Rocha, que conspire para acusar a Pérez de Arce y sacarlo de la dirección de Enami, instrucciones claras de la cual se levantó una minuta .

Los hechos saltaron a la luz, luego de que se filtrara a la prensa una denuncia hecha por Rocha al Tribunal Supremo de Convergencia Social, partido del Presidente Gabriel Boric, donde denunció la falta disciplinaria y de comportamiento de Kracht que solicitó de manera explícita según Rocha “Danos algo, tienes que entregarnos algo para sacarlo, arma tú el caso y nos pasas la información” , para perjudicar a Pérez de Arce.

El acto de traición contra un alto funcionario público solicitado por otro alto funcionario público, fue respondido con una negativa de parte de Rocha, quien decidió documentar el caso y ponerlo a dispoción del Tribunal Supremo de Convergencia Social, quien ha intentado poner paños frios al grave hecho.

Según investigación periodística de El Ciudadano hemos podido constatar que fue el mismo Rocha quien acercó a a Kracht a Convergencia Social, pero finalmente quien terminó como Subsecretario de Minería , está cambiando el compromiso del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde se señalaba explicitamente a Enami como un actor clave.

Tras consultas de nuestro medio de comunicación, pudimos conocer que al nombramiento de Pérez de Arce en Enami, Kracht condicionó la entrada de éste al puesto, creando un cargo en Enami que no existía, el de Gerente de Operaciones, lugar en el que se designó a Matías Lagos, hombre que proviene de Cesco, misma entidad de la que proviene Kracht.

Como ha revelado El Ciudadano Kracht mantiene en el ecosistema público de la minería chilena a distintos actores que son parte actual de Cesco y otros que ocuparon puestos claves en el “centro de estudios”.

Consultado al respecto el diputado Luis Cuello, éste señaló “ Claramente, el problema radica en que CESCO tiene una mirada orientada a la prevalencia de los privados y las trasnacionales en la minería. Este enfoque choca con las aspiraciones y compromisos programáticos cuyo horizonte es el fortalecimiento del Estado, las empresas públicas y de la pequeña y mediana minería como actores principales, aunque no únicos, en la actividad minera. Chile requiere generar valor, encadenamiento y tecnología, eso es de interés público, por tanto, la respuesta debe ser el fortalecimiento del sector público. A los privados y a las trasnacionales solo le interesa la extracción de valor sin dejar mayores beneficios al país. Considero que habría que revisar estas designaciones y contrastar si convergen con la visión estratégica y de recuperación de soberanía a la que aspiramos.

Nadie niega la necesidad de asociatividad con privados. Pero para ello, primero debemos robustecer la presencia del Estado en la minería, como una definición estratégica”.

Kracht no quería dejar huella de su acción, pero más y más evidencia sale a la luz, esta vez contenida en la denuncia de Rocha ante el partido del Presidente Gabriel Boric y publicada por La Tercera “Afortunadamente, en ese minuto fui expreso y enfático, en preguntar si es que esa era una decisión oficial y si es que se actuaría de frente, para encarar al vicepresidente; pero la respuesta que se me dio -y que es la que motiva esta denuncia- fue ‘no, no es de frente, tú tienes que armar el caso y eso lo ven ustedes dos con el Jose (se refiere a mí y a su jefe de gabinete)’ y aclara que él como Subsecretario no puede aparecer en nada. Nuevamente le pregunto, quien asumiría la responsabilidad política de llevarse a cabo esta maniobra y, la respuesta fue, ‘ya te dije, háganlo ustedes, porque yo no puedo aparecer’”.

Una fuente al interior del gobierno señaló a EL Ciudadano respecto a Kracht “ha sido inusual el nivel de protagonismo público que el subsecretario tiene en materias que competen a la minería y ENAMI. Porque el subsecretario opera en el directorio de ENAMI como un director más, por lo tanto él no tiene ni capacidad ejecutiva, ni mando, ni vocería, ni ninguna moción. Eso sí que es claro. Pero él con todas las opiniones públicas, las cosas que ha filtrado y todo lo más, él excede completamente el ámbito de lo que corresponde”.

La fuente que dice Kracht fue el que comenzó esta guerra por su “interes en defender intereses privados desde el Estado” y agrega “Yo no necesito preguntar para saber quién filtró el moción de censura contra Pérez de Arce. Fue Kracht. Él filtró a El Mercurio, y así se abrió este conflicto hacia afuera”.

“¿Quién lanzó la primera piedra aquí? La primera piedra la lanzó él (Kracht) a pesar de saber que su voto de censura no correspondía. ¿Ya? Porque eso fue lo que dijo Marcelo Rocha como fiscal y bueno, eso ya fue materia pública. Entre otras cosas no corresponde porque a Pérez de Arce lo nombra el presidente de la República. Y por lo tanto a él no le corresponde censurar a Pérez de Arce. ¿Y por qué lo censura? Porque como este cuento de la Fundición viene hace rato, Kracht no quiere que Pérez de Arce siga hablando ni generando expectativas sobre el proyecto de Fundición”.

“Pérez de Arce desde que llegó y planteó la importancia de retomar este proyecto de Fundición Paipote que era muy importante y que es una manera en que Enami, entre otras cosas, puede contribuir a dar cumplimiento al programa del gobierno que era explícito en materia de fortalecer ENAMI y de construir nuevas Fundiciones», señala.

Pero “Lo que el subsecretario dijo fue que él no veía por qué ENAMI tenía que sentirse con la obligación de ayudar a cumplir el programa”, acusa.

«Mira te voy a contar algo. Todos los sindicatos de ENAMI firmaron ante la segunda vuelta de la elección presidencial, durante la segunda vuelta, un documento con el presidente y se metieron en la campaña de la segunda vuelta. Nunca antes, los sindicatos de la ENAMI, como sindicatos, se habían involucrado en la campaña política. Y esta vez lo hicieron todos”.

El Ciudadano consultó “¿Ve o no esto como una traición de Kracht? ¿Fue a pedir el voto para el presidente con promesas a Enami y ahora ..? «

“Es una verdadera traición. Mira cómo le fue al Presidente en la primera vuelta en Atacama y en la segunda. Pasó de cuarto a primer lugar y pasó a ser la región donde sacó el más alto porcentaje de apoyo y la diferencia que hubo entre medio es que se metieron los mineros en la campaña. Los sindicatos de Enami y las asociaciones mineras”.

El Ciudadano