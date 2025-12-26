“Golpe de Estado electoral”: consejero hondureño acusa que impusieron un presidente sin terminar el conteo de votos

El consejero titular del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, acusó este miércoles la consumación de un “golpe de Estado electoral ”, tras la proclamación del candidato de derecha Nasry Asfura como presidente del país por parte de sus dos colegas en el organismo Ana Paola Hall y Cossette López.

La declaratoria, efectuada la tarde del 24 de diciembre en medio de una profunda crisis de credibilidad, se realizó –según denunció Ochoa– sin concluir el conteo total de votos, sin resolver miles de impugnaciones y bajo una presión externa que calificó de “injerencia imperial”. Con esta acción, aseguró, “la voluntad popular fue sustituida por intereses imperiales”.

«Continuando su tradición de ilegalidades las representantes del bipartidismo, Consejeras Ana Paola Hall y Cossette López se han apresurado a imponer desde una embajada, la declaratoria final de elección presidencial sin haber concluido el conteo de votos y sin siquiera haber resuelto las denuncias y demandas de recuento. Claro que entiendo a los Estados Unidos, y las élites aliadas del crimen organizado, quieren un Presidente que responda a sus intereses NO importa que surja de un golpe de estado electoral», indicó en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Proclamación sin terminar conteo de votos

En una sesión realizada por videoconferencia el día de Nochebuena, 24 días después de los comicios del 30 de noviembre, las consejeras Ana Paola Hall (representante del Partido Liberal) y Cossette López (del Partido Nacional) aprobaron avanzar con la declaratoria oficial de los resultados presidenciales, allanando el camino para proclamar a Nasry Asfura del Partido Nacional como presidente de Honduras para el período 2026-2030. La resolución se tomó en ausencia y sin la firma del consejero Marlon Ochoa (del oficialista Partido Libertad y Refundación, Libre), quien sistemática ha denunciado el fraude electoral, mediante la alteración de actas y la transmisión de datos que no se correspondían con los registros manuales.

Incluso, el funcionario fue sustituido por un suplente, Carlos Enrique Cardona Hernández.

Las dos consejeras vinculadas con la derecha y quienes estuvieron escondidas todos estos días en una Embajada extranjera y sesionaron sin prender sus cámara, se opusieron a realizar un conteo voto a voto para verificar las inconsistencias que afectaban a una gran parte de las actas de votación.

Según los datos consolidados presentados, con 19,154 de las 19,167 actas procesadas, Asfura—quien fue apoyado por Donald Trump y pertenece al mismo partido que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico a más de 45 años de prisión e indultado por el propio mandatario estadounidense—habría obtenido 1.481.517 votos (40.26%), contra 1.455.169 (39,54%) de Salvador Nasralla del Partido Liberal, y 706.266 (19,19%) de Rixi Moncada de Libre. La diferencia entre los dos primeros es de apenas 0,72%, equivalente a 26.348 votos.

Sin embargo, Ochoa denunció que la declaratoria es ilegal e ilegítima. “Lo que hoy estamos viviendo es un nuevo golpe de Estado electoral”, afirmó el funcionario, agregando que se están “instrumentalizando a las dos consejeras del bipartidismo para declarar a un nuevo presidente sin procesar cerca de 288 impugnaciones”.

En otras declaraciones, precisó la gravedad del escenario: “Recibimos un oficio remitido por la secretaria general del CNE, Thelma Martínez, en donde se nos propone cometer un delito, donde se nos propone cometer un crimen, para el cual se está convocando a una sesión del pleno hoy a las siete de la noche, que es declarar un presidente, declarar el nivel de alcaldías y declarar los niveles de diputados, aún y cuando hacen falta, en el nivel presidencial, 449 actas por procesar”.

Denuncia formal y audios que evidencian un “entramado Ilegal”

El consejero Ochoa acudió al Ministerio Público (MP) para presentar una denuncia formal contra lo que calificó como un “entramado ilegal que busca sabotear el resultado de las elecciones” y detalló una serie de delitos electorales, incluyendo coacción, falsificación, injerencia extranjera por parte de los Estados Unidos, abuso de autoridad y prevaricato.

En estos momentos, me encuentro fuera de la sesión de Pleno y me dirijo al Ministerio Público a presentar denuncia contra el Golpe de Estado Electoral que se encuentra en ejecución. — Marlon (@MarlonOchoaHN) December 24, 2025

Como parte de las pruebas, presentó 10 nuevos audios que dejarían en evidencua un fraude electoral orquestado.

“En estos audios se escuchan la voz de un expresidente, la voz de un excandidato presidencial, del Partido Liberal, y la voz de un asesor presidencial extranjero (el argentino Fernando Cerimedo) y otras voces que no se logran identificar”, indicó Ochoa. Estos se suman a grabaciones divulgadas previamente por el MP que implicarían a la consejera López en presunta manipulación.

“Lo que es más grave aún cuando uno analiza el universo de actas en donde sí coincide la cantidad de electores en el acta con la cantidad de votantes registrados en el dispositivo biométrico el ganador de las elecciones no es quien hoy pretenden declarar como presidente de la República”, acusó, en declaraciones recogidas por TeleSUR.

El consejero hizo hincapié en la magnitud de las impugnaciones e irregularidades que fueron pasadas por alto, entre las que figuran más de 10 mil impugnaciones y dos acciones de nulidad pendientes, así como una diferencia menor al 0,72% entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla.

De hecho, el propio Nasralla rechazó la decisión del CNE argumentando que se emitió sin resolver cerca de 10 mil reclamos que involucraría a más de dos millones de votos. A la par, afirmó que no fueron derrotados “en buena lid” y que aceptar la estabilidad del país no implica legitimar un proceso que calificó de corrupto.

Desde el Partido Libre, el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, calificó la acción como “un golpe electoral y una traición a la patria”, afirmando que carece de valor legal.

La diputada Iroska Elvir, esposa de Nasralla, lanzó un mensaje a los miembros de su partido: “No olvidemos a los acomodados, a los vendidos, a los traidores”.

Por su parte, la presidenta de Honduras Xiomara Castro reafirmó que entregará el poder el 27 de enero de 2026, “ni un día más ni un día menos”.

«Estoy convencida que mientras un compatriota nuestro siga lustrando las botas a los extranjeros y considerando las remesas como una dádiva del imperio, nunca seremos independientes», advirtió.

Injerencia extranjera y presión desde una embajada

Uno de los aspectos más controvertidos del proceso fue la ubicación desde donde operaron las consejeras Hall y López en los días previos a la declaratoria. Ochoa sostuvo que “la medida se habría impuesto desde una sede diplomática”, en referencia a las informaciones que indican que ambas permanecieron cerca de 13 días en una embajada de otra nación en Tegucigalpa, argumentando supuestas razones de seguridad, ejerciendo así funciones electorales desde territorio extranjero.

La denuncia también apunta directamente a la injerencia del gobierno de Estados Unidos. Ochoa vinculó la rápida declaratoria con el “rápido reconocimiento” otorgado por la Casa Blanca al triunfo de Asfura, quien contó con el respaldo explícito del presidente Donald Trump durante la campaña.

“Washington y sectores de poder aliados al crimen organizado buscan un mandatario que responda a sus intereses, incluso si ello implica avalar un ‘golpe de Estado electoral’”, aseveró.

“El rosario de acciones que ha emprendido el Gobierno de Estados Unidos contra la voluntad popular en este proceso electoral no termina ahí, continúa con las amenazas del Gobierno estadounidense de que en caso de que no gane el candidato de su preferencia los hondureños iban a pagar sanciones económicas, se remitieron millones de mensajes de texto a los celulares de los receptores de remesas, amenazando con que en caso de que no ganara el candidato preferido por el presidente Trump iban a perder sus remesas (casi dos millones de personas)”, recordó el consejero.

Omisiones internacionales

Frente a las acusaciones, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, se limitó a rechazarlas y a asegurar que el organismo “no elige presidentes, sino que se limita a validar la decisión expresada por el pueblo en las urnas”.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), por su parte, fue criticada por omisiones en sus informes.

Su jefe, Eladio Loizaga, afirmó que “no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni en los sistemas informáticos”, sin hacer referencia sustancial a las denuncias de injerencia externa o a las más de 800 denuncias por delitos electorales presentadas ante el MP.

Crisis política en Honduras

Con la proclamación de Nasry Asfura, Honduras encara una transición de poder marcada por la desconfianza y la fractura política. Las elecciones de 2025, consideradas por analistas como uno de los procesos más opacos desde el retorno a la democracia en 1982, dejan un legado de amargas disputas.

Como sentenció el abogado constitucionalista Joaquín Mejía horas antes del anuncio: “Estas elecciones ya quedaron manchadas con una de las más grandes e imborrables sombras en la historia de Honduras. Ningún demócrata puede estar conforme con este paso atrás”, consignó el portal Criterio.hn.

Marlon Ochoa, por su parte, dejó una advertencia histórica: “Honduras sólo será libre, soberana e independiente cuando sean los hondureños los dueños de su destino”. Con su denuncia, el “golpe de Estado electoral” perpetrado en la víspera de Navidad de 2025 queda inscrito como un capítulo de máxima tensión en la crónica política del país centroamericano.