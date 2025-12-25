Fraude electoral en Honduras: ilegalmente consejeras del CNE proclaman como ganador al candidato de Trump

Después de más de 25 días desde las elecciones presidenciales hondureñas y sin hacerse cargo de las inconsistencias de las actas y las denuncias de fraude electoral realizadas por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López. Esta declaración fue ilegal, pues no contó con las firmas de todos los consejeros del CNE.

En las vísperas de Navidad y luego de 25 días desde que finalizaron las votaciones generales hondureñas, las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, quienes estuvieron escondidas todos estos días en una Embajada extranjera y sesionaron sin prender sus cámaras, aparecieron para declarar a Nasry Asfura como ganador de las elecciones presidenciales.

Esta decisión es ilegal, pues requerían la firma del consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien sistemática ha denunciado el fraude electoral, mediante la alteración de actas y la transmisión de datos que no se correspondían con los registros manuales. Asimismo, las consejeras Hall y López se opusieron a realizar un conteo voto a voto para verificar las inconsistencias que afectaban a una gran parte de las actas de votación.

Asfura es el candidato del Partido Nacional, quien fue apoyado por Donald Trump y pertenece al mismo partido que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico a más de 45 años de prisión e indultado por el mismo Trump.

El conteo a través del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Provisionales (TREP) falló estrepitosamente. Presentó múltiples fallas e inconsistencias respecto a las actas electorales físicas en poder de los partidos políticos y respecto a los propios documentos en poder del Consejo Nacional Electoral. En más de 20 días no fue capaz de arrojar un resultado provisional.

Sin embargo, las actas en poder de los partidos políticos LIBRE y Partido Liberal señalaban que quien ganaba las elecciones presidenciales era Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal. Tanto Rixi Moncada (Partido LIBRE) como Salvador Nasralla, denunciaron el fraude que se estaba fraguando por parte de las consejeras López y Hall.

En el mismo tenor, la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció el fraude electoral y la intervención extranjera liderada por Donald Trump, pero en la cual también participó Argentina. Uno de los principales asesores del Partido Nacional y artífice del fraude es Fernando Cerimedo, quien colaboró con Bolsonaro para el golpe de Estado en Brasil y quien ha participado en el esquema de corrupción que involucra a la familia Milei en Argentina (Caso ANDIS).

La decisión de las consejeras del CNE ha sido cuestionada por otros poderes del Estado. Luis Redondo, Presidente del Congreso de Honduras, calificó que la decisión “es totalmente fuera de ley” y que “esta declaratoria tiene ningún valor legal”, calificando este acto como “TRAICIÓN A LA PATRIA”.

GOLPE DE ESTADO ELECTORAL

TRAICIÓN A LA PATRIA



Consejero Suplente Carlos Cardona Usted juró defender la Constitución y las Leyes y me confirmó no avalar el fraude del Partido Nacional.



Esto es totalmente fuera de ley.

Está declaratoria tiene ningún valor legal. pic.twitter.com/k2UqyxsWZr — LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) December 24, 2025

Días atrás, el 16 de diciembre, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, señaló que “a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno”.

Al pueblo hondureño:

Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión… — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 16, 2025

En los siguientes días se debe esperar a lo que resuelva el Congreso de Honduras y la propia Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para saber si se ratificará la decisión ilegal de las Consejeras del CNE o se convocará a nuevas elecciones.