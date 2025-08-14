De neostrategy.gr

Moldavia, uno de los países más inestables del espacio postsoviético durante muchos años, corre el riesgo de convertirse en un nuevo segundo frente dentro de Europa, después de Ucrania.

Su actual gobierno promueve abiertamente la adhesión del país a la OTAN, a la vez que demoniza a Moscú, considerándolo la principal amenaza para la seguridad nacional. Al mismo tiempo, está haciendo todo lo posible por cortar todos los lazos con Rusia e integrarse plenamente en el bando occidental. Por su parte, Moscú, como es bien sabido, también declara, en el caso de Ucrania, que la expansión de la OTAN hacia el Este es su «línea roja».

La espina de Transnistria

En este escenario, a finales de septiembre el país se prepara para las elecciones parlamentarias, donde el partido pro-occidental PAS de Sandu hará todo lo posible por mantener la mayoría necesaria para formar gobierno. De tener éxito, se considera seguro que continuará con la militarización del país y el deterioro de las relaciones con Rusia. Esto crea las condiciones incluso para una confrontación militar abierta entre Moldavia y Rusia.

Aún más grave es que, en caso de victoria de Sandu, probablemente buscará la reintegración de Transnistria a Moldavia. Transnistria, como es sabido, es un enclave separatista dentro de Moldavia, con aproximadamente 220.000 habitantes que tienen pasaporte ruso. Hay unos 10.000 soldados rusos allí.

La región limita con la región ucraniana de Odessa, lo que la convierte en un punto de fricción para Kiev. El periodista ucraniano Dmitry Gordon, que forma parte del círculo íntimo de Zelensky, habló recientemente abiertamente de una posible solución militar al problema.

Planes para el papel de Grecia

Se cree que cualquier acción de este tipo por parte de Chisinau implicaría un conflicto militar de facto con Moscú. En este caso, puertos griegos, como Alejandrópolis y Salónica, probablemente funcionarían como las principales estaciones de tránsito de suministro de Moldavia, al igual que ocurre actualmente con Ucrania.

Según información fiable, la OTAN ya ha elaborado planes para convertir a Grecia en una importante encrucijada para el envío de armas a Moldavia, en el sureste de Europa. Nadie descarta que esta intervención directa de Grecia ponga los puertos griegos en la mira de Moscú, que podría intentar obstruir el envío de armas, incluso dentro de territorio griego. Además, en el pasado, con motivo de Ucrania, algunos funcionarios rusos han lanzado amenazas indirectas pero claras contra Grecia.

Esto, como era de esperar, intensificará peligrosamente la confrontación entre la OTAN y Rusia. Sin embargo, hasta el momento, aunque Ucrania recibe un suministro significativo a través de Grecia, Rusia no ha intentado tal cosa.

Con el tiempo, Grecia se ha convertido en un centro vital de tránsito y coordinación para la OTAN, especialmente para apoyar las operaciones cerca del frente oriental de la Alianza y dentro de Ucrania. El puerto de Alejandrópolis desempeña un papel decisivo. Gracias a su ubicación geográfica estratégica en los Balcanes y a su conexión por carretera y ferrocarril con los países balcánicos (Bulgaria, Rumanía), así como con países de Europa Oriental y Nororiental, el puerto es un eslabón clave en la cadena de suministro desde el sureste de Europa hasta los países bálticos. La participación de Grecia en el apoyo militar a Ucrania comenzó a principios de 2022, con envíos continuos de armas griegas a Ucrania, así como con el papel crucial de Alejandrópolis para la transferencia ininterrumpida de sistemas de armas estadounidenses y de la OTAN.

Avivamiento generalizado en Europa: Balcanes

Cualquier nuevo enfrentamiento que se sume al ya existente en el frente ucraniano aumenta drásticamente el riesgo de desestabilizar a toda Europa. Sobre todo porque una nueva guerra en suelo europeo desencadenaría inevitablemente oleadas de amenazas híbridas, ciberataques, sabotajes y ataques a infraestructuras críticas en los sectores de la energía y el transporte. Simultáneamente, se generaría una nueva oleada de refugiados, que se dirigiría —y— hacia el sur de Europa. Esto agravaría el problema ya existente de Grecia con la inmigración y los refugiados.

Y lo más importante: un brote en Transnistria podría descongelar otros focos de tensión, como Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte e incluso Chipre. Además, muchos analistas creen que Turquía intentará explotar los disturbios para promover sus propias aspiraciones revisionistas, con la cuestión chipriota como tema central.

El deseo de unirse a la OTAN

Desde hace algún tiempo, sin embargo, además de Ucrania, la atención se ha centrado en Moldavia. Desde 2022, la UE ha estado prestando asistencia a Chisináu a través del Fondo Europeo de Paz. La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaia Kalas, anunció un paquete de ayuda financiera de 60 millones de euros para fines militares. Entre otros, se incluyen sistemas antiaéreos de corto alcance, radares, misiles antiaéreos, drones, equipos de protección individual para militares y sistemas de comunicación.

Mientras tanto, los planes del gobierno moldavo, reflejados en su estrategia hasta 2034, incluyen profundizar las relaciones del país con la OTAN y el compromiso de aumentar el gasto militar al 1% del PIB para 2030. Además, en los últimos dos años, Chisináu ha adoptado nuevas políticas de Defensa y Seguridad Nacional, con el principal argumento propagandístico de que Rusia es la amenaza más significativa. La retórica de la presidenta del país, Maia Sandu, quien apoya abiertamente a Kiev y mantiene estrechas relaciones con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, es exageradamente antirrusa.

Cabe destacar que, entre 2023 y 2024, Moldavia duplicó su presupuesto militar, al tiempo que inició una modernización a gran escala de sus Fuerzas Armadas (FA). Según la prensa occidental, desde 2023, los países de la UE han suministrado a Moldavia ocho sistemas de baterías antiaéreas, vehículos blindados alemanes, artillería y munición francesas, etc., a la vez que ha multiplicado los ejercicios militares conjuntos con los estados miembros de la OTAN. Todo esto indica un rápido cambio hacia el armamento del país.

El año pasado, una parte significativa de los medios de comunicación occidentales informó que países como Estados Unidos, Francia y Alemania exportaron armas y municiones a Moldavia por un valor aproximado de 1.500 millones de dólares. Estas exportaciones incluían, entre otros, vehículos blindados de transporte de personal (APC – Piranha), diversos vehículos de transporte militar, armas ligeras y pesadas, sistemas de francotiradores, municiones y sistemas antiaéreos portátiles (MANPADS – Piorun).

Se estima que para 2025 el volumen de la ayuda militar aumentará un 50%, y se dice que la OTAN está utilizando especialmente la industria de defensa griega para satisfacer estas necesidades. Como es bien sabido, la industria griega de producción de municiones, Hellenic Defence Systems (EAS), está controlada por el grupo checo CSG, que suministra municiones a las Fuerzas Armadas de Ucrania.