“Grupos irregulares de Colombia deben salir de Venezuela: La FANB está para hacer respetar nuestra soberanía”

Los grupos irregulares colombianos, paramilitares, guerrilleros o de otra naturaleza, deben salir de Venezuela, aseveró el diputado de oposición en la Asamblea Nacional (AN) del país suramericano por el partido Alianza Democrática, Ezequiel Pérez.

El parlamentario se pronunció sobre los hechos irregulares ocurridos en en la población de La Victoria, en el estado Apure, en dónde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), de Venezuela, se enfrentó y expulsó a grupos irregulares colombianos en las últimas semanas.

“Queremos la paz, la reconciliación de todos. Sean guerrilleros o paramilitares deben salir de Venezuela para trabajar en paz (…)”, aseveró Pérez en una entrevista al canal Globovisión de Venezuela.

Agregó que la fuerza armada de Venezuela, “debe hacer respetar nuestra soberanía”, al tiempo que pidió que sus labores no afecten a los pobladores agropecuarios ni habitantes de la zona.

El parlamentario Ezequiel Pérez no está de acuerdo con el envío de milicianos a la frontera. Foto referencial: Web.

A propósito de la propuesta realizada por el diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en la AN, Orlando Zambrano, de crear una comisión especial dentro del Parlamento para conocer las condiciones de la frontera venezolana, el legislador por la Alianza Democrática manifestó estar completamente de acuerdo con el proyecto e hizo pública su disposición para trabajar en la propuesta.

También consideró inapropiado enviar a la zona fronteriza a milicianos o jóvenes de la Fuerza Armada Nacional sin preparación previa, en especial si se trata de enfrentar a grupos irregulares.

Expresó que “nuestros muchachos no están preparados para una guerra, como si deben estar acostumbrados esos grupos paramilitares (…) Los milicianos no estoy de acuerdo en mandarlos para allá porque no están experimentados”.

“Apuesto a la paz”, dijo el legislador, quién opinó además, que “lo mejor sería llegar a un acuerdo y un alto al fuego”, de modo que “se retiren las fuerzas que están allí apostadas”.

“Vamos a llegar a un acuerdo” solicitó, no sin antes reiterar que es urgente darle fin a la situación irregular por el beneficio de los habitantes de las poblaciones afectadas y los productores agropecuarios, quienes a su juicio son lo más perjudicados.

“Los que producen carne, leche, pescado son los que terminan perdiendo, porque no pueden llevar sus productos a los comercios”, aseveró.

Otras noticias de interés: