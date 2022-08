¡Indignante! Municipio de Maipú anuncia investigación tras denuncia de caso de zoofilia contra perro

Fotografía: Canelo | fuente: Cristian Mella (Facebook)

La Fundación Huellas Unidas denunció un grave caso de abuso sexual en contra de un perro que habría ocurrido en la comuna de Maipú.

El can fue hallado por el rescatista Cristian Mella, según lo informado por la Fundación. Mella acusó que «el primer examen indica dilatación de ano, preliminarmente existiría penetración. Los otros exámenes estarán en las próximas horas y días (…) Canelo es un perrito xxxl, pesa más de 60 kilos, es demasiado cariñoso, pero está triste. En cuanto a su cuerpo, presenta dilatación anal y lesiones con dolor en sus patitas traseras y cadera».

El rescatista, a través de Facebook, detalló que «la microcámara ocupada para la observación preliminar de abuso, es uno de tantos exámenes para encontrar respuestas a todas las interrogantes en cuanto a lo que corresponde a Canelo (el perro)».

El rescatista además señaló que «buscar responsable, investigar y tomar acciones legales no me corresponde a mí, lo mío es salvar vidas y ayudar».

La Municipalidad de Maipú recogió el abominable hecho. El alcalde Tomás Vodanovic informó que «hemos estado realizando la investigación de este terrible hecho junto a seguridad municipal y nuestra oficina de protección animal desde que recibimos el video».

«Una vez que logramos dar con el paradero del animal afectado, pusimos a disposición la veterinaria municipal para sus cuidados. También coordinamos un operativo veterinario para mañana en el lugar de los hechos, para monitorear el estado de salud de los animales del sector», añadió.

Vodanovic informó que «estamos en comunicación con la PDI para llegar al fondo de este caso. No permitiremos acciones de este tipo, ni ningún maltrato animal en nuestra comuna, y seguiremos trabajando por un Maipú que cuide y respete a sus animales«.

Por último, Mella concluyó sobre el hecho que «este NO es mi 1er caso de abuso pero de verdad me gustaría fuera el último, en mi vida llevo 5 de ellos (Burrita, Lorelei, Muñeca, Sadine y ahora Canelo) entonces sé cómo se procede y se gestiona, NO soy nuevo, ni principiante, esta labor tiene bastante de bipolaridad, rescatas un día a uno y lo salvas, al otro día te encuentras con casos como Canelo.»

En tanto, habría una grabación del antisocial que cometió el delito, a continuación compartimos pantallazo de la denuncia: