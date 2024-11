Las redes de nepotismo de María José Hoffmann y los cuantiosos pagos a su marido en la Corporación Cultural de Las Condes

El nepotismo de María José Hoffmann ha quedado al descubierto con contratos a su marido en la Corporación Cultural de Las Condes

En el año 2021, América Transparente dio cuenta como la Corporación Cultural de Las Condes pagó entre los años 2019 y 2020 unos 6 millones mensuales a Gonzalo Müller Osorio, esposo de la actual secretaria general de la UDI y candidata a la gobernación de Valparaíso, María José Hoffmann, a cambio de asesorías políticas.

La relación entre Hoffmann y Müller nació al calor de una campaña de la UDI. Se conocieron según ella misma ha contado, cuando Gonzalo era un jefe de campaña de un candidato a alcalde por Lo Espejo y se fueron a comer a un restaurante en San Miguel, cuando en el camino tuvieron un accidente. “Yo termino encima de él, se rompió el parabrisas, entonces me cayeron todos los vidrios y quedé súper cortada, pero nada. Ahí empezamos a salir al tiro, como que enganchamos, caí encima de él. Después de eso, a los tres meses me pidió matrimonio y yo tenía 19 años. Nos casamos como al año y medio después”, señaló la candidata a gobernadora en un capítulo del programa ‘La Divina Comida’.

Como la actual legislación permite que las corporaciones culturales municipales sean entidades privadas, no debiendo así entregar sus balances a Contraloría, los municipios no están obligados a transparentar sus flujos económicos, pese a que el 91% de los recursos de la Corporación Cultural de Las Condes tienen su origen en el mismo municipio, detalló el informe de América Transparente.

La entidad estimó que sólo en 2021, fueron transferidos más de $5.500 millones a la Corporación, presidida por el ex-alcalde, Joaquín Lavín. El mayor ítem de gastos correspondía a remuneraciones, cifra que era de casi $2.000 millones.

Junto al marido de Pepa Hoffmann, aparecían otros militantes UDI, como John Barra, quien se desempeñó en el Ministerio del Interior durante el primer gobierno de Piñera y Simón Yévenes, ex vicepresidente de la UDI.

Müller, al igual que Hoffmann, tiene una vieja relación con el partido de derecha. Con estudios en derecho, pese a nunca titularse de abogado se presentaba como tal. Luego de ir a unos cursos a Estados Unidos, volvió a Chile en 2005 para formar Benchmark, una encuestadora ligada a la UDI. También fue uno de los estrategas de la tercera campaña presidencial de Joaquín Lavín, siendo encargado del área de opinión pública e investigación del comando . Pese a no poseer título, el año 2009, lo vemos siendo docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo.

Según denunció América Transparente, cuando Lavín continuaba siendo alcalde de Las Condes, Müller prestó asesorías a la Corporación Cultural de Las Condes en el “desarrollo de nuevos proyectos” por un monto de casi $2,5 millones mensuales al tiempo que mantenía otro contrato por casi $3,5 millones con el municipio en calidad de asesor personal del ex-alcalde.

La descripción de su trabajo era prestar ayuda para el “desarrollo de estrategias sobre políticas públicas comunales, en el contexto de la nueva agenda social y política”, según información de Transparencia. De esta forma, para el año 2020, Müller tenía honorarios de casi $6 millones mensuales.

En la época Müller se desempeñaba como panelista del matinal de TVN, Mesa Central, conductor del programa Directo al Grano de Radio Agricultura y en el podcast El Comando Jungle. Tras semanas de silencio, en la tribuna radial el no abogado acusó de a América Transparente de realizar “una serie de afirmaciones y denuncias falsas que han afectado a mi persona y mi trabajo”, argumentando que “se mostró lo que era algo para mí era evidente, público y notorio que yo trabajaba con el alcalde de Las Condes asesorando en la alcaldía y también en la Corporación Cultural de Las Condes en un rol distinto”.

Agregó además que se trataba de “asesorías reales, me tocó trabajar y liderar proyectos y muy contento de poder interactuar con profesionales de primer nivel, impulsando proyectos, gestionándolos e impulsándolos”.

Juan José Lyon, director de América Transparente comentó a El Ciudadano que “la denuncia que hicimos quedó en nada. Logramos que se transparentaran los pagos y aparecieron las asesorías de Gonzalo Müller. Al pedir por la Ley de Transparencia el contenido de sus asesorías, la respuesta fue que no había registro, que fueron intervenciones verbales. que iba a reuniones y gestionaba cosas. En la práctica, esto quedó en nada”.

Lyon también destaca que “es raro que Müller aparezca como abogado, ya que no se ha titulado de derecho. Es un panelista recurrente en programas políticos y nunca antes ni después ha sido visto desempeñándose en gestión cultural”.

En este punto Lyon llama la atención, ya que después de salir de Las Condes por la denuncia hecha, “le seguimos la pista pero no volvió a aparecer ligado a temas culturales, por lo que aún llama más la atención que recibía sueldo como asesor de la Corporación cuando no ha sido su campo de trabajo. Es algo completamente ajeno a la persona. Lo podemos comparar con el director del Teatro de Las Condes, quien si bien dejó su trabajo sigue vinculado al mundo del teatro en otro lugar cuando revisas su trayectoria. Es parecido al caso de Carol Bown, quien siendo abogada fue contratada también en Las Condes en el cargo de gestión de redes sociales. Pues bien, cuando se tuvo que ir dejó de existir ese cargo y no llegaron nuevos funcionarios a desempeñar dicha función. Son cargos que parecen inventados para ellos”.

Lo cierto es que no era primera vez que Müller aparecía en negocios turbios. En 2015, las investigaciones de la fiscalía que posteriormente se detendrían tras un acuerdo político, alcanzaron a revelar que la empresa de Julio Ponce Lerou financiaba a la UDI a través del pago de facturas falsas. En la oportunidad se supo que 18 facturas fueron cursadas por la empresa de la familia Pinochet al Centro de Investigaciones Sociales de Chile (CIS) por un total de $125 millones. El gerente general de la empresa, Esteban Gal Oliva, apareció emitiendo boletas de honorarios sin respaldo a SQM por $3,5 millones.

El CIS había sido creado en 2004 por el mismo Müller y su padre Gilberto Müller Corvalán y presentaba como giro la realización de encuestas, estudios de mercado y de opinión pública, propaganda política y comercial, además de consultora en temas económicos y administrativos. En 2010, Gonzalo vendió su parte de CIS a su hermano, Mauricio. Para las elecciones de 2013, según denunció Ciper Chile, aparece un solo servicio prestado por CIS a la candidatura de Ena Von Baer por un monto de 19 millones de pesos.

BAJO LA TUTELA DE JOVINO NOVOA

Desde diciembre de 2020, María José Hoffmann ejerce como secretaria general de la UDI tras haber escalado posiciones al interior del partido de derecha bajo la tutela del fallecido Jovino Novoa. Pertenece a la generación de los ‘iluminados’, según la nominación dada por la periodista Lily Zúñiga, quien se desempeñó como encargada de prensa del partido de derecha durante casi una década. El grupo está integrado por la generación que en la actualidad está tomando el control de la UDI, como Arturo Squella, Jaime Bellolio, Felipe Ward y el defenestrado ex-presidente de la colectividad, Javier Macaya.

La periodista Zúñiga, quien en 2016 publicó el libro ‘Imputada, la historia de la negra tatuada de la UDI’, en que cuenta su larga experiencia asesorando y yendo de fiestas con los dirigentes y parlamentarios del partido pinochetista, cuenta que “La Pepa Hoffmann, partió en la juventud de la UDI y cuando ejerció como presidenta de dicha juventud se aplaudió su gestión ya que hizo crecer al partido con gente más joven, por lo que se ganó un espacio”.

La candidata a gobernadora es hija del subteniente del ejército, Fernando Hoffmann Álamos, quien en 1974, en los albores de la dictadura, recibió entrenamiento de la Escuela de las Américas, en donde militares de Estados Unidos enseñaron métodos contra la insurgencia y de tortura a militares de varios países del continente. Allí se formaron criminales como Manuel Contreras, Álvaro Corbalán y Miguel Krassnoff, condenados por varios delitos de derechos humanos. El nombre del padre de la ex-diputada UDI aparece mencionado en la recopilación de los agentes que por allí pasaron hecha por la organización internacional de Derechos Humanos School of the Americas Watch (SOA Watch) a partir de los registros de la misma Escuela de las Américas.

Con 47 años Hoffmann es Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativa por la Universidad Central. Tras titularse, en 1999, se fue a Connecticut, Estados Unidos, a realizar un curso de liderazgo impartido por la International Youth Democratic Union, escuela de cuadros para partidos de centro y derecha creada en 1983 por la ex-primera ministra británica, Margaret Thatcher; el entonces vice-presidente, George H. W. Bush; el posteriormente presidente francés, Jacques Chirac y el canciller alemán, Helmut Kohl. Entre sus campañas recientes promueven la caída de los gobiernos de Cuba y Bielorrusia.

Tras pasar por Estados Unidos, Hoffmann se fue entre 2002 y 2003 a realizar un Magíster en Acción Política y Participación Ciudadana en la Universidad Francisco de Vitoria en España, centro educativo creado en 1993 en Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, y que es parte del avance en la fundación de espacios educativos por parte de sectores conservadores católicos. La universidad es administrada por Regnum Christi, fundado en el año 1959 por Marcial Maciel y dependiente en la actualidad de los Legionarios de Cristo. Macial a partir de 2006 fue investigado por el Vaticano, revelándose que abusó sexualmente de menores que acogían o participaban en las congregaciones ultramontanas que constituyó.

Dio sus primeros pasos como representante política como concejala de Recoleta (2000-2004) y Conchalí (2004-2008). En esos años también aprovechó de cursar un Magíster en Políticas Públicas impartido por la Universidad del Desarrollo y fundada por su camarada de la UDI, Ernesto Silva Bafalluy en 1990. Luego Hoffmann fue electa diputada por el distrito de San Antonio durante dos períodos consecutivos, entre los años 2010 y 2018. Posteriormente fue electa nuevamente diputada por el distrito de Valparaíso por el período 2018-2022.

Zúñiga comenta que “a Hoffmann nunca la vi en propuestas, siempre estaba en las negociaciones sicilianas de cupos para acceder a un cargo. Así le hizo la cama a Pablo Santiago, quien siendo militante UDI armó un equipo y se instaló a levantar la campaña a diputado en San Antonio, pero pese a que llevaba un trabajo hecho, en dos semanas lo bajaron”.

“Comentan ahora que con Antonio Millones, candidato del Partido Social Cristiano, habló y que le dijo que ella era la candidata de la derecha, que tenía 2 palos verdes para la campaña y que se corriera”- agrega la ex asesora de prensa de la UDI.

Los que conocen la interna del partido comentan que la relevancia de Hoffmann es debido a su capacidad para recaudar recursos para el partido. “¿De dónde los saca? no tengo idea. Pero siempre se jactaba de tener dos palos verdes en sus candidaturas”- comenta Zúñiga.

LAS REDES DE NEPOTISMO DE PEPA HOFFMANN

Las redes de Hoffmann al interior de la UDI también le han servido para colocar en puestos claves a parientes. Su hermana, Francisca, está casada con Juan Antonio Coloma Álamos, hijo de Juan A. Coloma Correa, uno de los fundadores del partido de derecha.

Según reportó El Ciudadano, el hermano de la candidata a gobernadora, Fernando Hoffmann, durante la última administración de Piñera fue contratado como Jefe de Asesores de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, recibiendo un salario superior a los 5 millones de pesos.

Luego se fue a trabajar a la Municipalidad de Las Condes, en donde, según se reveló en marzo de 2024, Fernando recibía $1.696.444 adicionales mensuales por supuestas 80 horas extras trabajadas cada mes entre junio de 2022 y febrero de 2024. Es decir, durante 10 meses recibió $16.964.440 y habría trabajado 800 horas extras.

En tanto, la esposa de Fernando Hofmann, Paulina Prohaska, se desempeñó como asesora de la Subsecretaría de Bienes Nacionales de la anterior administración, con un sueldo superior a $3 millones y medio.

Francisca Hoffman, en tanto, se desempeñó durante el último gobierno de Piñera en la Secretaría General del Gobierno primeramente, para luego pasar a un puesto en la Subsecretaría del Deporte. El salario era de $3 millones. A su vez, el esposo de Francisca, Juan Antonio Coloma Álamos, antes de ser electo diputado de la UDI, trabajó en el Ministerio del Interior durante el gobierno de Piñera.

