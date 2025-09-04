Micrófono abierto capta charla entre Putin y Xi: Hablaron de «inmortalidad» y “posibilidad de vivir hasta 150 años”

Un micrófono abierto captó una conversación entre el presidente de China, Xi Jinping y su par de Rusia, Vladimir Putin, en la que el tema principal fue la «inmortalidad» y la “posibilidad de vivir hasta 150 años”.

La situación se registró durante el acto conmemorativo del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial, realizado este miércoles en la Plaza Tiananmén, en el centro de Beijing, en el cual el mandatario chino ejerció como anfitrión de jefes de Estado y de Gobierno de más de 20 países, entre los que se encontraba el líder ruso,

Según publicaron medios como RT y BBC Mundo, el diálogo entre Xi y Putin se centró en los trasplantes de órganos como medio para prolongar la vida.

Según la grabación, Putin sugirió incluso que la vida eterna podría ser posible gracias a las innovaciones en biotecnología.

La conversación entre los líderes —que se llevó a cabo con la ayuda de sus intérpretes— fue trasmitida por un micrófono que permanecía abierto y duró menos de un minuto.

Sin embargo, pudo ser captada por descuido en una transmisión en vivo de la televisión estatal china, China Global Television Network (CGTN) mientras ambos caminaban junto al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, de Corea del Norte, por la histórica plaza de Tiananmén rumbo al fastuoso desfile militar, en el que el gigante asiático presentó tres nuevas fuerzas del Ejército y exhibió por primera vez su tríada nuclear.

Durante el diálogo, las palabras de Putin fueron traducidas a mandarín y las de Xi a ruso por intérpretes.

«En el pasado, era raro que alguien tuviera más de 70 años y hoy en día se dice que a los 70 años uno sigue siendo un niño», indicó el traductor de Xi en ruso.

«Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden ser trasplantados continuamente y las personas pueden vivir cada vez más jóvenes, e incluso alcanzar la inmortalidad», respondió el líder ruso a Xi a través de su intérprete.

«Las predicciones son que, en este siglo, existe la posibilidad de vivir también hasta los 150 años», afirmó en respuesta el presidente chino por medio de su traductor, segundos ante que se cortar la imagen de la cámara y no se tuviera más acceso a la conversación.

Putin confirma conversación con Xi sobre prolongación de la vida a 150 años

Durante una rueda de prensa realizada el miércoles Putin fue consultado sobre la conversación y si realmente considera que la vida puede alargarse hasta 150 años.

«Ah, sí, sí, creo que cuando íbamos al desfile, el presidente [de China] habló sobre esto», reconoció el mandatario ruso a los periodistas.

«Pues sí, los medios modernos de recuperación de la salud y medios médicos, e incluso diversas [operaciones] quirúrgicas relacionadas con el trasplante de órganos, permiten a la humanidad confiar en que la vida activa continuará no de la misma manera que hoy», mientras la esperanza de vida irá en aumento de manera significativa, argumentó, citado por RT.