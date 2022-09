Monsalve y balance del 11S: «la querella va a ir con nombre y apellido respecto a las personas que están detenidas»

Fotografía: Manuel Monsalve en punto de prensa

Este domingo se vivió una nueva conmemoración del 11 de septiembre en Chile. Hace 49 años, en 1973, ocurrió el bombardeo a La Moneda, hito que marcó el inicio de uno de los periodos más cruentos de la historia nacional: la dictadura cívico militar que se extendió hasta 1990.

Anualmente, se levantan actividades y velatones en memoria de los desaparecidos (as) y muertos (as) que dejó la dictadura, una herida que para muchas familias no termina de cerrar, por la que todavía buscan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

A la par de los actos culturales y velatones que se congregan a lo largo de todo Chile, la fecha es relacionada también con actos de protesta más radicales, donde se cortan calles y se prenden barricadas.

En ese contexto, durante la mañana de este lunes, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, en un punto de prensa realizó un balance sobre la jornada vivida el domingo.

Desde el Gobierno se dio a conocer un saldo oficial de 27 detenidos, ocho carabineros heridos, diez saqueos en distintos establecimientos comerciales, al menos 20 focos con barricadas y el lanzamientos de alrededor de 150 molotovs contra personal policial, 18 vehículos policiales dañados y cuatro cuarteles de Carabineros atacados, entre otros incidentes.

Frente a esto, Monsalve condenó los hechos y fue un paso más allá, anunciando que presentarán querellas contra todos los apresados.

“Quiero volver a rechazar, que en el marco de una fecha que busca recordar un hecho doloroso, se produzcan hechos criminales y delictuales. Son hechos de violencia donde personas hacen uso de armas blancas, lanzamientos de artefactos incendiarios y que nada tienen que ver con la conmemoración de un 11 de septiembre. Ellos no concurren a conmemorar, sino que a cometer hechos delictuales que condenamos”, partió el subsecretario en La Moneda.

Para complementar, Monsalve confirmó que “la División Jurídica del Ministerio del Interior está recopilando los antecedentes para querellarnos por todos los delitos que son considerados graves. Vamos a perseguir las responsabilidades”.

La autoridad de Gobierno se mostró firme contra los acontecimientos más agresivos, desconociendo su calidad de protesta y criminalizándolos. “No concurren a conmemorar, concurren a cometer hechos criminales que rechazamos”, señaló.

Sobre el modo en que operarán estas querellas, el subsecretario señaló que buscan «fundamentalmente» apuntar las acciones judiciales contra «personas específicas». «En este caso contra las personas que están detenidas, de acuerdo al tipo de delito que se haya cometido. Están algunas detenidas por alteraciones del orden público, otras por el lanzamiento de artefactos explosivos. Otros por el lanzamiento de objetos contundentes», señaló.

Siguiendo con ese argumento, Monsalve indicó que se está recolectando información y que «todo aquello que coloca en riesgo la vida de las personas, todo aquello que implique el uso de artefactos explosivos, evidentemente va a ser motivo de querella y la querella va a ir con nombre y apellido respecto a las personas que están detenidas».