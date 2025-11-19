Sondeo: 1 de cada 3 latinos que votaron por Trump en EEUU se arrepiente de haberlo hecho

Un reciente sondeo de la organización de activismo latino «Somos Votantes», indica que cerca de un 36% de los latinos que votaron por Donald Trump para Presidente de Estados Unidos en 2024, están arrepentidos o decepcionados por su elección.

La encuesta, realizada en colaboración con la firma de investigación Global Strategy Group, estableció así el nivel más alto de insatisfacción desde que «Somos Votantes» empezó a medir de forma continua el apoyo latino a Trump a inicios de 2025, apuntó un reporte publicado por el portal Euro News.

En tanto, a través de un comunicado, la organización calificó la situación como un deterioro sostenido: «Más de uno de cada tres votantes latinos que votaron por Trump ahora dicen estar decepcionados o arrepentidos de su decisión. Eso es lo que sienten los votantes en cada cajero del supermercado, en cada gasolinera, cada mes cuando llega el momento de pagar las facturas», planteó Melissa Morales, fundadora y presidenta de la organización.

«No se trata sólo de un mal trimestre para Trump entre los votantes latinos; sino de un colapso documentado que lleva un año y cuyo final no se vislumbra», agregó Morales.

Pésima situación económica

El sondeo apunta además a que la economía es uno de los factores que más pesa en este cambio de opinión hacia Trump y sus políticas.

Un 64% de los latinos califica la situación económica de EEUU como «pobre», y un 58% considera que está empeorando. El impacto de los aranceles aparece como un punto central: un 69% afirma que las políticas arancelarias de Trump han elevado los precios de los productos que compran.

Rosa Mendoza, vicepresidenta de Global Strategy Group, explicó que «los votantes latinos responsabilizan directamente al Partido Republicano de su ansiedad económica. Con una desventaja de 21 puntos, culpan más a los republicanos que a los demócratas por el aumento del costo de vida. Por 22 puntos, los responsabilizan más por el estancamiento salarial. Los votantes latinos saben quién está en el poder y responsabilizan a Trump y a los republicanos de sus dificultades económicas», indicó la investigadora.

