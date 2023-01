Tohá dispara contra salida de Chile Vamos de mesa de seguridad: «No es válido castigar a la gente por un desacuerdo con una postura presidencial»

Fotografía: Carolina Tohá

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la salida de Chile Vamos de la mesa de seguridad tras los indultos dados por el Gobierno a 12 condenados por delitos ocurridos en el marco de la Revuelta Social de octubre de 2019, junto al indulto al exfrentista Jorge Mateluna, injustamente detenido en 2013 y enjuiciado.

En declaraciones a Radio Cooperativa, la ministra de Interior indicó que «creo que es factible, a propósito de la discusión constitucional, que algunos sectores consideren que esa atribución no debería existir en el futuro. También es válida esa postura, pero lo que no es válido es castigar a la gente, a los ciudadanos, por un desacuerdo que hay con una postura presidencial».

Vale la pena recapitular que cuando el Presidente Boric anunció el indulto a los 13 presos el penúltimo día del año, y Chile Vamos de manera casi automática anunció su salida de la Mesa de Seguridad impulsada por el Gobierno para combatir el crimen organizado y los delitos violentos que han azotado a Chile durante los últimos meses.

Este lunes, incluso, el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, confirmó que la derecha desplegará «una agenda propia». Es por todo esto que la ministra Tohá señaló que espera que en la oposición impere «la sensatez» para retomar las conversaciones.

«La oposición puede presentar muchas agendas, pero hoy día ellos son oposición. En muchas materias no tienen atribuciones. En muchas materias, las que son propiamente políticas públicas, ellos no están en el Gobierno y no pueden desarrollar, por ejemplo, la ampliación de la cobertura de un programa, aunque lo proponga. Entonces, no es irrelevante que haya acuerdo para avanzar», indicó Tohá.

Agregó que «espero que esta sea una reacción de un primer momento, pero que con el pasar de los días vayan decantando y podamos retomar el trabajo«.

Respecto a las declaraciones del Presidente Boric sobre la convicción de inocencia que tiene respecto a Jorge Mateluna, Tohá señaló: «Yo creo que lo que el Presidente ha querido hablar es de la convicción que él tiene, pero yo quisiera insistir en la naturaleza del indulto: son personas que están condenadas y que producto de esta decisión presidencial mantienen sus condenas, pero el Presidente o la Presidenta de la República, en uso de una facultad extraordinaria, les concede la posibilidad de no continuar cumpliendo la pena privados de libertad», indicando la mirada humanitaria o de paz social a la que apunta esta medida.

Finalmente, Tohá agregó sobre los indultos que «lo que quiero decir es que todas estas personas, incluyendo a Mateluna, han cumplido condena, han estado presos, no es que son delitos que van a quedar sin sanción».