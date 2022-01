Vocera de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta

Verónica Verdugo: «¡Que el senador Araya ponga fecha a indicaciones de ley de indulto!»

"No es posible que estemos ad puertas de un nuevo gobierno y que tengamos aún presos de la revuelta en las cárceles de Chile. Este gobierno del presidente Piñera no se puede ir en plena impunidad. No puede quedar sin juicio ni castigo los cómplices del gobierno y agentes del Estado que violaron los derecho humanos de miles de chilenos y chilenas", señaló la Vocera de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta.