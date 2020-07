Diretor da OPS no COVID-19: «Os próximos seis meses não serão mais fáceis»

Depois de quase 6 meses e meio de 2020, a pandemia causada pelo novo coronavírus causador da doença COVID-19 deixou sérias conseqüências não apenas no campo da saúde, mas também na esfera econômica e social, com comportamento atual que, em vez de para diminuir os riscos para os seres humanos, eles estão aumentando a cada dia.

Não são mais apenas os Estados Unidos, é o epicentro do surto global, é todo o continente americano que é o principal foco de contágio e morte por coronavírus, com números que deixam outras regiões para trás e, como se isso não bastasse, continuam a aumentar de maneira descontrolada. , abrupto e totalmente preocupante.

Os Estados Unidos têm pelo menos oito países com mais de 100.000 casos. Argentina e Canadá foram os últimos a chegar a esse valor. Depois, México, Chile e Peru aparecem com mais de 300.000 infectados; com quase dois milhões existe o Brasil; e depois os Estados Unidos com mais de 3.300.000 confirmados, de acordo com o mapa interativo da Johns Hopkins University.

O comportamento da doença no continente está se recuperando, apesar das medidas preventivas de isolamento e confinamento social que os governos começaram a tomar há quatro meses; com infecções diárias em média de 100.000 infecções continentais e com um número de mortos se aproximando de 300.000 pessoas.

Nesse sentido, a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Carissa F. Etienne, enviou novamente uma mensagem de alerta à região, confirmando que a pandemia ainda não terminou sua primeira onda de infecções, ou seja, que quando esse pico de infecções terminar, os americanos terão que suportar um possível segundo surto e estar preparados para isso.

Sobre este ponto, Etienne enfatizou que, no continente, os governos falharam em coordenar esforços para conter a onda de contágio tentando trabalhar juntos, uma situação que lamenta por persistir e apesar do alarme continental «, um forte coordenação entre os países «para» orientar as ações de seus líderes» e «que as pessoas protejam a si mesmas e aos outros «.

«Devemos permanecer vigilantes, mas principalmente em lugares que viram um aumento recente de casos, como vemos em vários estados dos Estados Unidos, na maioria dos países da América Central e na maioria dos países da América do Sul» Etienne disse.

Uma pandemia de proporções surpreendentes

Enfatizou que o COVID-19 gerou «uma pandemia de proporções surpreendentes», e é por isso que governos e autoridades de saúde não têm outra opção «do que continuar investindo toda a nossa energia no controle».

Nesse sentido, ele argumenta que lidar com a pandemia do COVID-19 “requer uma forte coordenação entre os países, um profundo entendimento das tendências epidemiológicas, orientações claras e um fornecimento confiável de suprimentos de saúde pública. Todas essas são as ações que a OPAS está fazendo ativamente para fortalecer a resposta de nossos Estados Membros «, enfatizou.

Etienne destacou que os casos nas Américas superaram a barreira dos seis milhões de pessoas infectadas de maneira rápida e, no ritmo atual, poderia facilmente dobrar, especialmente porque, após quatro meses de quarentena, governos e pessoas estão começando para quebrar os confinamentos, tentando salvar suas economias, tanto dos Estados como pessoais e familiares.

«Na semana passada, houve 735.000 novos casos na região, com uma média de mais de 100.000 casos relatados todos os dias», destacou o chefe da OPAS, acrescentando que os casos de COVID-19 nas Américas continuam a acelerar, com 20 % mais casos do que na semana anterior e também novos padrões estão surgindo.

Há dois meses, os Estados Unidos representavam 75% dos casos de COVID-19 na região. Na semana passada, os Estados Unidos registraram pouco menos da metade dos casos regionais, enquanto a América Latina e o Caribe registraram mais de 50% dos casos, e apenas o Brasil registrou cerca de um quarto deles «, detalhou Etienne.

Um exemplo do salto exponencial nas infecções é a Venezuela, um dos países que apresentou os melhores números desde março e que há pouco mais de um mês chegou a pouco mais de 1.000 casos. Mas o retorno maciço de migrantes que retornam de países como Equador, Chile, Colômbia, Peru e Brasil; e que eles entram ilegalmente no território através de passagens descontroladas de fronteira, fizeram com que os pacientes positivos ficassem superlotados e agora conta com quase 10.000 infectados.

Seis meses de COVID-19: lições e desafios

Os últimos seis meses trouxeram algumas «surpresas positivas» que confirmaram a resiliência de nossos sistemas de saúde e alguns «desafios inesperados que devemos enfrentar nos meses seguintes», disse a diretora da OPAS.

Os países da região adotaram medidas preventivas desde o início, estabeleceram serviços de emergência muito rapidamente e aprimoraram seus sistemas para detectar o vírus. «Esse esforço sem precedentes foi fundamental para manter os casos baixos no início da pandemia, o que nos salvou um tempo significativo na preparação de nossos sistemas de saúde».

As instalações de emergência foram rapidamente estabelecidas, observou ele. Na região, hospitais temporários e locais designados de isolamento e quarentena foram construídos em tempo recorde.

“Pelo menos 27 países ativaram equipes de emergência e estabeleceram medidas para fortalecer seus sistemas nacionais de saúde. Esses esforços forneceram a capacidade de aumento necessária para nossos sistemas de saúde, à medida que os casos de COVID-19 começaram a aumentar. Graças a essas ações, salvamos milhares de vidas «, disse Etienne.

O reitor do órgão pan-americano indicou que muitos países mudaram seus sistemas para melhorar a detecção do vírus. Além disso, o COVID-19 desafiou os países a descentralizar sua capacidade laboratorial, para que pudessem rapidamente identificar, relatar e tratar casos em nível local.

«Para fazer isso, foi necessário treinamento virtual e presencial para montar os laboratórios e também foram necessários suprimentos, que a OPAS ajudou a proteger e distribuir, incluindo quase 15 milhões de testes de PCR para COVID-19», acrescentou.

A esse respeito, Etienne enfatizou que existem vários desafios persistentes que a região precisa enfrentar para controlar a pandemia. «Uma prioridade absoluta é proteger enfermeiros, médicos e outros profissionais de saúde vulneráveis ​​com equipamento de proteção individual apropriado».

Profissionais de saúde são vulneráveis

«Em toda a região, recebemos relatos de profissionais de saúde que ficam doentes no cumprimento do dever, devido à falta de equipamentos de proteção individual ou devido a condições inseguras de trabalho», afirmou Etienne.

Nesse sentido, ela disse que a OPAS está ajudando a fornecer «orientação, treinamento e equipamento de proteção individual» aos países «para criar melhores condições de trabalho para os trabalhadores da linha de frente».

Ela também expressou preocupação com a estigmatização da sociedade em relação ao COVID-19, uma situação que «retarda a resposta» para enfrentar a pandemia.

“Precisamos que as pessoas se sintam seguras e confortáveis ​​para falar e busquem ajuda quando tiverem sintomas, para que possamos rastrear contatos e isolar casos suspeitos desde o início. Esta é a nossa melhor esperança para controlar a pandemia «, disse a Dra. Etienne.

«Ainda temos muito a aprender sobre esse vírus, temos várias medidas de saúde pública que trabalham para controlar a transmissão e devemos confiar nelas».

“No entanto, todos os dias aprendemos mais sobre como esse vírus se espalha em nossas comunidades, e essa ciência deve continuar a orientar nossa resposta. Nossas equipes da OPAS e da OMS seguem de perto as novas evidências e as traduzem em documentos de orientação. Até agora, emitimos mais de 100 ″.

Para interromper o COVID-19, a coordenação é essencial

«Nem tudo sobre a pandemia foi surpreendente», explica Etienne, que observa que «como esperado, alguns dos problemas mais persistentes em nossa região» são aqueles que «contribuíram para a escala COVID-19: desigualdade, divisão política e sistemas de saúde que foram enfraquecidos por anos de baixo investimento «.

“São questões que devemos abordar durante a pandemia; e continue embarcando assim que estiver pronto. Quando olhamos para o futuro, somos todos afetados e todos temos um papel a desempenhar. De nossa equipe na OPAS, à liderança de nossos Estados membros e de cada um de nós como indivíduos «, afirmou.

Sustenta que uma pandemia requer uma forte coordenação entre os países, «um profundo entendimento das tendências epidemiológicas, orientações claras e um fornecimento confiável de produtos de saúde».

Os líderes da região, acrescentou, «devem permitir que as evidências guiem suas ações, concentrando-se no que funciona e unindo as pessoas ao seu redor. Eles têm a responsabilidade de agir de forma transparente e proativa, mobilizando as instituições de cada nação para responder. ”

O médico aproveitou o apelo a governos e cidadãos, porque eles têm uma responsabilidade pessoal de se proteger e a outros através de medidas em que todos concordam, como distanciamento físico e uso de máscaras devido à ameaça de o assintomático. Isso «significa que todos nós podemos nos ajudar a superar essa crise».

Etienne enfatizou que a pandemia nos últimos seis meses «abalou o mundo»; por esse motivo, “os próximos seis meses não serão mais fáceis e não podemos baixar a guarda. Para suportar, precisamos confiar em nosso conhecimento crescente desse vírus, em nossa capacidade de aplicar essas lições em solidariedade e em nossa determinação inabalável”.