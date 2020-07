Teletrabalho: ¿Voltaremos às ruas quando houver uma vacina para o COVID-19?

À medida que a nova pandemia de coronavírus continua, os empregadores parecem convencidos de que o trabalho remoto tem um futuro brilhante. Mas décadas de contratempos sugerem o contrário, especialmente devido ao comportamento que pode surgir nos funcionários sobre esse assunto, a violação de seus direitos, a falta de comprometimento, a perseguição trabalhista e até a deserção.

Sobre esse tópico polêmico, que mostra visões diferentes, das quais o empregador poderia ter como variantes que surgem nos funcionários, o jornalista americano David Streitfeld escreveu um relatório no The New York Times que aborda diferentes perspectivas sobre o trabalho em casa, sua ansiava por permanência e seu suposto «futuro brilhante».

«A longa e infeliz história de trabalhar em casa» é o artigo mencionado, que menciona alguns comentários de Richard Laerme, CEO da RLM Public Relations, uma empresa de relações públicas que ele fundou em 1991.

Desde que a pandemia do COVID-19 mostrou sua grande virulência e letalidade, especialmente no continente americano, a grande maioria dos governos decidiu ativar medidas estritas de confinamento, distanciamento social, cessação do trabalho no local de trabalho e trabalho controle remoto onde aplicável.

A pandemia já tem pouco mais de seis meses atingindo a humanidade e nessa mesma ordem a economia, os trabalhadores, as empresas e as pessoas mais vulneráveis ​​em uma contingência como a atual.

Nesse sentido, Streitfeld realiza uma análise da situação particular nos EUA e como, após mais de três meses de pandemia, o fechamento maciço de escritórios, a perda de mais de 40 milhões de empregos e o acesso ao trabalho remoto permitiram «Corporate America» ​​considera que «apesar de tudo» «trabalhar em casa está funcionando», que «muitos funcionários estarão vinculados ao Zoom e Slack pelo resto de suas carreiras», porque «sua transferência para o trabalho levará apenas alguns segundos ».

Não seja idiota

Em seu trabalho, Streitfeld cita Richard Laermer, que tem alguns conselhos para empresas que correm para esse futuro remoto, o mais impressionante: «Não seja idiota».

“Há alguns anos, Laermer permitiu que os funcionários de relações públicas da RLM trabalhassem em casa às sextas-feiras. Este pequeno passo em direção ao teletrabalho provou ser um desastre, disse ele. Muitas vezes, ele não conseguia localizar as pessoas quando precisava delas. Os projetos definharam «, afirma Streitfeld.

«Todo fim de semana se tornava um feriado de três dias», disse Laermer. «Descobri que as pessoas trabalham muito melhor quando estão todas no mesmo espaço físico».

A IBM chegou a uma decisão semelhante. Em 2009, 40% de seus 386.000 funcionários em 173 países trabalhavam remotamente. No entanto, em 2017, com a queda na receita, a gerência chamou milhares deles para retornar ao escritório.

Mesmo que o Facebook, Shopify, Zillow, Twitter e muitas outras empresas desenvolvam planos para permitir que os funcionários trabalhem remotamente para sempre, as experiências de Laermer e IBM lembram que a história do teletrabalho está repleta de falhas. . As empresas que agora estão avançando arriscam enfrentar o mesmo destino.

«Trabalhar em casa é uma decisão estratégica, não apenas uma tática de economia de dinheiro», disse Kate Lister, presidente da Global Workplace Analytics. «Muito disso se resume à confiança. Você confia em seus funcionários?

¿O trabalho remoto é uma inovação?

Pequenas e grandes empresas tentam há décadas executar o trabalho em casa. Desde 1985, a mídia tradicional usa frases como «o crescente movimento do teletrabalho». Em 1989, Peter Drucker, o guru do governo, disse que «viajar para o escritório é obsoleto».

O teletrabalho era uma inovação impulsionada pela tecnologia que parecia oferecer benefícios para funcionários e executivos. Os funcionários poderiam eliminar as transferências que estavam ficando mais longas e trabalhar em momentos melhores para eles. O gerenciamento administrativo economizaria em imóveis e poderia contratar candidatos que moram longe do escritório, aumentando a quantidade de talentos.

E, no entanto, muitos dos projetos acabaram sendo restringidos ou abandonados. Além da IBM, as empresas que apoiaram publicamente o teletrabalho na última década incluem Aetna, Best Buy, Banco da América, Yahoo, AT&T e Reddit. Os funcionários remotos geralmente se sentiam marginalizados, tornando-os menos leais. Criatividade, inovação e acaso foram afetados.

Marissa Mayer, CEO do Yahoo, chamou a atenção quando forçou os funcionários a voltar ao escritório em 2013. “Algumas das melhores decisões e idéias vêm de conversas nos corredores e na cafeteria, de conhecer novas pessoas e de reuniões improvisadas com a equipe ”, explicou um memorando da empresa.

As empresas de tecnologia passaram a gastar bilhões de dólares em locais cada vez mais luxuosos, para que os funcionários nunca precisassem sair. O Facebook anunciou planos em 2018 para o que eram essencialmente dormitórios. A Amazon reestruturou um bairro inteiro de Seattle. Quando perguntado por Patrick Pichette, ex-diretor financeiro do Google, «Quantas pessoas estão trabalhando no Google?», Ele disse que gostava de responder: «O mínimo possível».

¿A onda de trabalho em casa retorna?

Esse cálculo mudou abruptamente, diz Streitfeld, acrescentando que o Facebook espera que até metade de seus funcionários trabalhem remotamente em 2025.

O CEO da Shopify, uma empresa canadense de comércio eletrônico que emprega 5.000 pessoas, twittou em maio que a maioria “trabalhará remotamente permanentemente. A centralidade do escritório terminou. O diretor de tecnologia do Walmart disse a seus funcionários que «trabalhar virtualmente será o novo normal».

O Quora, um site de perguntas e respostas, disse na semana passada que «todos os funcionários podem se mudar imediatamente para qualquer lugar onde possamos empregá-los legalmente». Os trabalhadores que não querem se mudar podem usar os escritórios no Vale do Silício, que se tornariam um espaço de trabalho compartilhado. Quora se recusou a dizer quantos funcionários possui.

Adam D’Angelo, diretor executivo da Quora, disse que ele e o restante dos líderes administrativos combateriam a noção de que os funcionários empregados remotamente eram de segunda categoria. Todas as reuniões seriam virtuais. O futuro do trabalho, ele escreveu, seria um paraíso para todos.

Quora disse que 60% de seus funcionários disseram que preferiam o trabalho remoto, algo semelhante ao que mostram as pesquisas nos Estados Unidos. Em uma pesquisa da Morning Consult realizada no final de maio para a Prudential, 54% disseram que queriam trabalhar remotamente.

No entanto, em um sinal de alerta para os gerentes, os mesmos 54% dos participantes também disseram que, ao realizar trabalhos remotos, eles se sentiam menos conectados à empresa.

A dissidência do trabalho remoto

Streitfeld descreve como um revés profundamente arraigado ao trabalho remoto foi uma tentativa da Best Buy, a varejista de eletrônicos com sede em Minneapolis. O programa original, que atraiu a atenção nos Estados Unidos, teve início em 2004. O objetivo era avaliar seus funcionários pelo que eles realizaram, não pelas horas que o projeto levou ou pelo local onde foi realizado.

A Best Buy cancelou o programa em 2013, dizendo que dava aos funcionários muita liberdade. «Quem liderou uma equipe sabe que delegar nem sempre é o estilo de liderança mais eficaz», disse o CEO Hubert Joly na época.

Jody Thompson, co-fundadora do programa, que deixou o emprego na Best Buy em 2007 para se tornar consultora, disse que a empresa estava com desempenho insatisfatório e em pânico. «Ele voltou à filosofia de: se eu posso ver as pessoas, isso significa que elas devem estar trabalhando», disse ele.

O desligamento do coronavírus, no qual 95% dos funcionários do campus corporativo da Best Buy atualmente trabalham remotamente e isso pode estar gerando outra mudança na filosofia da empresa. «Esperamos continuar permanentemente com algum tipo de opção de trabalho flexível», disse uma porta-voz.

O trabalho flexível dá aos funcionários mais liberdade com seus horários, mas não altera fundamentalmente a maneira como eles são supervisionados, que era o objetivo de Thompson. «Este é um momento em que o trabalho pode mudar para melhor», disse ele. “Precisamos criar uma nova cultura de trabalho, na qual todos sejam 100% responsáveis ​​e 100% autônomos. Apenas gerencie o trabalho, não as pessoas. ”

Mas também é um momento, ele reconheceu, em que o trabalho pode mudar para pior. «Este é um momento intrigante», disse Thompson. “Quando você é gerente, há uma tentação de supervisionar alguém com mais rigor, se você não pode vê-lo. Há um aumento de gerentes que usam spyware».

Vulnerabilidade do emprego remoto

Os funcionários remotos podem se libertar dos custos de ir para o escritório, mas tradicionalmente eles são mais vulneráveis. Jeffrey Gundlach, que dirige a empresa de investimentos DoubleLine Capital, disse em seu webcast mensal que começou a ver sua equipe de teletrabalho recém-adaptada sob uma luz diferente.

«Eu percebi, de alguma forma, quem realmente fez o trabalho e quem não fez tanto trabalho quanto parecia», disse ele. Em relação a «algumas das pessoas de supervisão e gerência intermediária, começo a me perguntar se realmente preciso delas», acrescentou.

No início do ano, a taxa de desemprego era baixa e os trabalhadores tinham alguma vantagem. Tudo isso foi perdido, pelo menos nos próximos dois anos. O trabalho remoto generalizado pode consolidar essa mudança.

«Quando as pessoas estão em crise, você se aproveita delas», disse John Sullivan, professor de administração da Universidade Estadual de São Francisco.

«Os dados obtidos nos últimos três meses são muito poderosos», enfatizou. «As pessoas estão chocadas. Ninguém viu uma queda na produtividade. A maioria experimentou um aumento. As pessoas estão trabalhando há milhares de anos, mas isso terminará e isso mudará a vida de todos. ”

A inovação, acrescentou Sullivan, poderia finalmente se recuperar. «Quando você contrata remotamente, pode obter o melhor talento disponível e não apenas o melhor que quer morar na Califórnia ou em Nova York», concluiu. «Você obtém verdadeira diversidade. Acontece que isso afeta a inovação”.

«Muito romântico e muito irreal»

Laermer, o executivo de relações públicas, é mais cauteloso com as implicações da crise. Em março, quando ele fechou seu escritório, ele antecipou um desastre, como o que aconteceu às sextas-feiras em 2017, mas cinco vezes pior, descreve Streitfeld em seu artigo.

Embora a situação tenha sido muito boa para Laermer, desde que ele contratou, via Zoom, pessoas que não conheceu cara a cara «e que se tornaram trabalhadores excepcionais», há outras razões para não prever o sucesso do trabalho remoto também .

O que mudou? Bem, por um lado, a tecnologia, incluindo o Zoom, é melhor. Além disso, «agora temos regras», disse ele.

“Ele deve estar disponível entre 9:00 da manhã e 5:30 da tarde. Você não pode abordar isso como se fosse um supervisor de crianças. Mas ele garantiu que não era por isso que estava tentando terminar o contrato de arrendamento de seu escritório.

«As empresas dizem que trabalhar em casa funciona tão bem que permitirá que as pessoas trabalhem em casa para sempre», disse Laermer, que afirma que toda a questão do trabalho remoto é uma boa estratégia de relações públicas, muito romântica. e muito irrealista «, acrescentou:» Voltaremos ao escritório assim que houver uma vacina!».