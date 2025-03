El doble pecado de ser comunista y mapuche en dictadura: Carabineros y militares lo hicieron pagar con tortura

El Quinto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 por concepto de daño moral, a un comunero mapuche que fue detenido y torturado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.

De acuerdo con la resolución del tribunal, el 29 de noviembre de 1973, efectivos de Carabineros del retén de Quino detuvieron a L.A.C.P. y luego lo trasladaron hasta la cárcel de Victoria, sometiéndolo a una serie de interrogatorios bajo tortura.

En el fallo, se puede conocer el relato del comunero denunció ser víctima de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos de parte del Estado de Chile como consecuencia del Golpe de Estado perpetrado en 1973, en contra del presidente Salvador Allende.

«El 29 de noviembre de 1973 fui detenido por Carabineros, por ser simpatizante del Partido Comunista. Fui detenido desde mi propio hogar, en la comunidad Manuel Chavol. Allí me detuvo el sargento Aguilera, quien pertenecía al retén de Carabineros de Quino. Ese día las personas de la comunidad estaban trabajando en labores agrícolas y ganaderas usuales. Yo me encontraba cuidando animales cuando noté que a unos 100 metros se venían acercando carabineros y militares. Me gritaron de forma agresiva “ven pa’ acá”. Me acerqué para no tener problemas y fui golpeado en la espalda violentamente con la parte posterior de un fusil mientras me gritaban ´´y vo’ indio de mierda´´», narró L.AC.P.

Indicó que todo el proceso de su detención y agresión fue realizado bajo las órdenes del único juez de Quino-a la época de los hechos-, German Weber.

«Él hizo desalojar a toda la comunidad Chavol de manera violenta. Los terrenos de la comunidad eran de 120 hectáreas, las que fueron entregadas por el CORA a nuestra comunidad, la cual se desarrolló tranquilamente hasta el desalojo. Este juez nos arrebató de forma cruel, violenta e injustificada aquello

que nos pertenecía», explicó.

Tras la golpiza que le propinaron los uniformados, el comunero fue trasladado hasta el retén de Quino en donde permaneció detenido por 5 días. Posteriormente, fue llevado a la cárcel de Victoria, en donde fue violentado físicamente por efectivos de Carabineros y militares.

El doble pecado de ser comunista y mapuche

En su relato, L.AC.P. dio a conocer el infierno que vivió por el doble pecado de ser comunista y mapuche durante la dictadura de Pinochet.

Señaló que las golpizas y maltrato físico eran constantes, junto con los insultos y amenazas que recibió por parte de los uniformados y agentes del régimen.

«Recuerdo que me decían que era un indio exterminador sin derechos y que me iban a matar. Se me interrogó de forma igual de violenta y fui imputado por la condición de “comunista” y tener conocimiento sobre ubicación de armas lo cual era por completo falso. Estuve cerca de dos meses y medio en reclusión, periodo durante el cual fui torturado violenta y denigrantemente, sufriendo vulneraciones físicas y

psicológicas», narró.

De acuerdo con el fallo, una evaluación psicológica realizada al comunero mapuche, constató la presencia de un Trastorno de estrés Postraumático, «presentando la siguiente sintomatología: exposición a amenazas de lesiones, síntomas de instrucción, evitación de estímulos asociados al suceso traumático, alteraciones cognitivas y del estado de ánimo (creencias negativas persistentes sobre los demás, estado emocional negativo persistente, disminución de la participación en actividades significativas e incapacidad para experimentar emociones positivas) y alteración de la alerta y la reactividad (hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada y alteraciones del sueño) durando estos síntomas más de un mes y causando un malestar significativo en las distintas áreas de vida”.

Indemnización para el comunero torturado por la dictadura

En el fallo (causa rol 6.438-2023), la magistrada María Soledad Jorquera Binner rechazó la excepción de prescripción opuesta por el fisco, tras establecer que el comunero mapuche fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible tanto en sede penal como civil, consignó el Poder Judicial en una nota de prensa.

Tras evaluar los antecedentes del caso y la legislación nacional, el Quinto Juzgado Civil de Santiago resolvió lo siguiente:

“I.- Que se acoge parcialmente la demanda interpuesta a folio 1, y se condena al Fisco de Chile a pagar al demandante, a título de daño moral, la suma de $50.000.000, más los reajustes e intereses reseñados en los motivos 20° y 21° del presente fallo.

II.- Que cada parte soportará sus costas, por no haber resultado totalmente vencido el demandado”.

Ver fallo de Primera Instancia