“Grave e irresponsable”: cuestionan a Gloria Naveillán por presidir comisión de DD.HH. y apuntar contra la Ley Indígena

La designación de la diputada de extrema derecha, Gloria Naveillán, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados ha generado un fuerte rechazo en el mundo indígena y organizaciones defensoras de derechos humanos. Las críticas se intensificaron luego de que la parlamentaria del Partido Nacional Libertario manifestara públicamente la necesidad de modificar la Ley Indígena y los mecanismos de restitución de tierras, postura que fue calificada como un ataque directo a conquistas históricas de los pueblos originarios.

Una de las voces más críticas ha sido la de Ana Llao, consejera nacional ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), quien expresó su preocupación por el rol que ejercerá Naveillán en la instancia legislativa.

Llao planteó que las declaraciones de la diputada no solo demuestran un desconocimiento profundo de la realidad indígena, sino que también evidencian una intención de retroceder en materia de derechos adquiridos tras décadas de movilización y resistencia.

Naveillán fue elegida como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara Baja, luego de lograr imponerse con 7 votos contra 3 a la legisladora del Partido Comunista, Lorena Pizarro,

Tras asumir el cargo anunció su decisión de citar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y al subsecretario Pablo Mira para la segunda sesión.

Asimismo, destacó que para el PNL es «muy relevante liderar» la comisión, ya que en esta iontancia se abordan temas relacionados con temas con «los indultos, la situación de personas privadas de libertad y, especialmente la reforma a la ley indígena”.

En opinión de la parlamentaria por la región de La Araucanía, “esta normativa hoy presenta serias deficiencias y requiere cambios urgentes para evitar abusos y mejorar su funcionamiento”.

Concejera de Conadi rechaza declaraciones «graves e irresponsables» de Naveillán

Para Ana Llao, estas expresiones constituyen un gesto de hostilidad institucional que no puede ser pasado por alto, sobre todo viniendo de quien asumirá la conducción de la comisión encargada precisamente de velar por los derechos humanos y de los pueblos originarios.

La consejera de la Conadi calificó los dichos de la legisladora de extrema derecha como “graves e irresponsables” y explicó que la normativa indígena actual no es un simple conjunto de disposiciones legales, sino es fruto del resultado de un largo proceso de lucha, organización y demandas históricas de las comunidades y pueblos indígena de Chile.

Subrayó que en dicha normativa se han consagrado derechos fundamentales en materia de tierras, aguas, desarrollo y cultura, los cuales, no deben ser relativizados ni desconocidos.

Advirtió que las propuestas de la diputada Naveillán no pueden ser interpretadas como una mera opinión política, sino como una amenaza concreta a los derechos ya conquistados. Llao fue enfática al señalar que intervenir y modificar profundamente tanto la Ley Indígena como la denominada Ley Lafkenche —normativa que regula el uso del borde costero por parte de comunidades indígenas— representa un retroceso inaceptable.

Según su análisis, estas intenciones no solo atentan contra la seguridad jurídica de las comunidades, sino que generarán un rechazo transversal de los pueblos originarios a nivel nacional.

Pero las críticas de Ana Llao no se limitaron a las declaraciones de Naveillán, sino que extendió su cuestionamiento hacia lo que describió como una preocupante regresión institucional impulsada por el actual Gobierno de José Antonio Kast.

Planteó que el ultraderechista inició su administración desmantelando espacios clave para la gestión indígena. Como ejemplo concreto, mencionó la eliminación de oficinas de Asuntos Indígenas en distintos ministerios, entre ellos el de Bienes Nacionales, lo que a su juicio debilita la capacidad del Estado para responder a las demandas territoriales y de reconocimiento de los pueblos originarios.

“Vamos a defender nuestra historia, nuestros derechos y nuestras conquistas frente a quienes nos niegan y buscan retroceder en lo avanzado”, afirmó la consejera en un llamado de alerta a las organizaciones indígenas y a la ciudadanía en general.

“No aceptaremos que desde la desinformación se intente borrar décadas de lucha de los pueblos”, enfatizó, según consignó el diario El Periódico.

Historial de controversias de Naveillán choca con el cargo

La designación de Gloria Naveillán al frente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios no solo ha reabierto el debate sobre la conducción política de estas instancias, sino que ha puesto en el centro de la discusión, tanto los episodios de alta tensión que ha protagonizado, como sus polémicas declaraciones que han sido repudiadas por organismos de derechos humanos.

Su perfil público quedó marcado en 2018 tras el homicidio de Camilo Catrillanca, a quien en un audio de WhatsApp calificó como “maldito delincuente”, justificando la acción de Carabineros con una versión que la justicia descartó posteriormente.

A ello se suman acusaciones directas contra comuneros mapuche sin respaldo judicial y su convocatoria a civiles en 2020 para “enfrentar” manifestaciones en Municipalidad de Curacautín y otras comunas, acciones que evidencian una trayectoria incompatible con el cargo que ahora asume.

En mayo de 2019 la parlamentaria del PNL acusó públicamente al comunero mapuche Adán Huentecol de participar en un ataque incendiario en Collipulli, sin embargo, la denuncia fue rechazada por el afectado, quien presentó una querella por injurias y calumnias, entre numerosos otros episodios.