Más de 50 funcionarios fueron cesados por violar derechos indígenas en Brasil

🚨 Bolsonaro e Damares são acusados de genocídio dos povos Yanomami.



Bancada do PT na Câmara entrou com representação criminal contra o ex-presidente Bolsonaro, a ex-ministra Damares e todos os ex-presidentes da Funai, Fundação Nacional do Índio.



🔗Leia: https://t.co/YCpWIdHe4A pic.twitter.com/FAX7pUliWR