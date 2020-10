Pueblos originarios siguen en espera de que la comisión de Constitución decida sobre escaños reservados

Continúa sin esclarecerse la fórmula a utilizar para definir los escaños reservados para los pueblos indígenas en la Convención Constitucional.

Ese es uno de los temas pendientes para que este órgano, por el cual se pronunció el 79 por ciento de los votantes en el trascendental plebiscito del 25 de octubre, sea lo más representativo posible, teniendo en cuanta que los indígenas, hasta ahora excluidos, representan poco más del 12 por ciento de la población del país.

La comisión de Constitución del Senado pospuso la votación para que este miércoles puedan ser escuchados los representantes de distintas comunidades originarias.

El presidente de la instancia, Alfonso de Urresti (PS), acogió así las peticiones de Pedro Araya (Independiente) y Yasna Provoste (DC), respecto a convocar a comunidades que pidieron exponer sus planteamientos ante los parlamentarios.

“He estado en conversaciones con el Consejo de Pueblos Atacameños y están interesados que la Comisión los pueda escuchar, porque tienen un punto respecto a la propuesta que se hizo originalmente, que era la base del posible acuerdo de los 15 cupos”, sostuvo Araya, citado por Cooperativa.

“Creo que todos estamos conscientes de la necesidad de poder ir avanzando en reconocimiento de derechos para todos y todas las personas y, en esa línea, el poder generar espacios de participación respecto de los pueblos originarios, así como también para las personas con capacidades diferentes. Es una obligación que tiene esta comisión y el Congreso en su conjunto”, subrayó.

“(Pido) poder hacer extensiva la posibilidad de que la Comisión escuche también a la comunidad kolla, changa y aymara, particularmente a la gente de Pica“, señaló Provoste.

Se espera que el proyecto sea sometido a votación en particular después de estas intervenciones en la próxima sesión.

En entrevista con EmolTV, el senador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, declaró que tras el rotundo triunfo del Apruebo el domingo último, la población quiere que el proceso sea lo más participativo posible, y consideró impensable una convención constitucional sin la presencia de los pueblos originarios.

Señaló que la discusión está entrampada en el número, pues los pueblos indígenas piden tener 20 escaños entre los 155 que conformarán la Convención Constitucional, pero el Gobierno y los partidos de la derecha se niegan a ello.

Comunidades quechua denuncian haber sido ignoradas

Una docena de comunidades quechua envío una misiva al presidente de la Comisión, Alfonso de Urresti y al resto de sus miembros, en la que denuncian que a pesar de haber solicitado una audiencia, no fueron escuchados.

Dicha protesta e indignación, se basa en que «hemos solicitado audiencia ante la Comisión como Comunidades y Asociaciones indígenas quechua de las regiones de Arica Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, a efectos de dar una visión unificada acerca de esta reforma», no obstante lo cual no han sido recibidos.

«Podemos decir que somos casi todas las comunidades y asociaciones quechua territoriales, casi el 100% de ellas, quienes nos hemos reunido para generar una propuesta unificada. Hemos esperado audiencia por semanas, tal como otras orgánicas indígenas, y nos parece una falta de respeto que se vote sin escucharnos. Nos preguntamos legítimamente, ¿para qué sirve entonces el mecanismo de audiencias? No ha habido ni siquiera consulta indígena de este proyecto, lo que genera desde ya la responsabilidad Internacional del Estado, y ahora se discrimina al pueblo quechua, un pueblo completo», condenaron las organizaciones.

La misiva, destacó además que en la tramitación de este proyecto «hemos visto que se ha escuchado a autoridades, a académicos que señalan llevar la voz de los pueblos originarios«, no obstante, agrega la carta, «debemos decir con fuerza que los pueblos originarios y el pueblo quechua en particular, no pueden ser suplantados por tales académicos ni por políticos«