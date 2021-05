«Caos de logística» en la entrega de vacunas comenzaría a impactar el avance de la inmunización

En los últimos días, en algunas comunas se han evidenciado dificultades en la distribución de vacunas, al punto de que fuentes de Salud hablan de un verdadero “caos de la logística” en la administración de las inmunizaciones, recoge El Mostrador.

En esta línea, el medio citado reúne una serie de testimonios que dan cuenta de un agotamiento de inmunizaciones. Por ejemplo, en la comuna de Peñaflor, el joven de 26 años Felipe González (con enfermedad de base por accidente) acudió el martes pasado al colegio Emilia Láscar por su segunda dosis. Sin embargo, la funcionaria a cargo le explicó que no había existencias para la jornada, por lo que debía regresar este miércoles.

Felipe es vecino del centro de vacunación, así que volvió al día siguiente como le indicaron, sin embargo, otras personas no contaron con la misma suerte que él.

Por otra parte, la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda (PAC) informó el martes pasado, en un comunicado, el “quiebre de stock de vacunas COVID-19, que fueron solicitadas con anticipación al seremi de Salud”. En el texto, la corporación de salud instó a los residentes a mantenerse atentos a las informaciones, para saber cuándo se restablecerá la vacunación masiva.

María Elena Álvarez, de 59 años y de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, fue el lunes a la Escuela Consolidada, para vacunarse, pero no había existencias para ponerse la segunda dosis de la vacuna Pfizer, que le correspondía el 24 de abril. En el lugar le dijeron que debía “estar atenta a las noticias y regresar cuando el ministro (de salud, Enrique) Paris anuncie que llegaron más vacunas Pfizer”.

Desde la comuna de San Miguel, aseguraron que durante la semana pasada les entregaron apenas 480 dosis de vacunas Pfizer, cuando tenían programado utilizar 3 mil. Uno de los encargados advirtió: “nos ha pasado que hemos comenzado la jornada sin vacunas y el ministro de Salud avisa por televisión que no hay problemas de stock y que la gente vaya a vacunarse (…) la logística claramente no tiene buena coordinación”, aseguró a El Mostrador.

En la comuna de San Joaquín, el encargado manifestó que esto es “un verdadero caos” en la atención primaria, ya que a su juicio, “mucha gente no está regresando a vacunarse, porque ya no creen. Se les pide que vuelvan otro día porque el día que les correspondía las vacunas no nos las entregaron».

Foto: web/referencial.

Otro dato importante es que la cadena de frío de la vacuna Pfizer,debe garantizarse a -70 ° centígrados, y según explican los encargados de los vacunatorios, «una vez descongelada la vacuna Pfizer, que contiene 5 dosis de la medicina, dura 5 días. Si la gente no llega o no viene a vacunarse, podrían perderse las dosis restantes, por lo que nos aseguramos de tener a las 5 personas que se requieren para utilizar el frasco completo”.

“Hoy, en plena campaña de vacunación contra el COVID-19, no se vacuna a más de 50 mil personas por día y, con ello, se pierden muchos recursos o desaprovechan ante la necesidad de avanzar más rápido”, reprocha la encargada de uno de los programas de atención primaria para la campaña contra el coronavirus.

En este sentido, el doctor Luis Astudillo, de la municipalidad PAC, señaló que “esta es una situación que puede afectar seriamente la continuidad del proceso, porque puede dañar irreparablemente la confianza de la ciudadanía en la vacunación, algo que, de hecho, está sucediendo”.

El proceso “se ha ido desinflando, porque pedirle a la gente que regrese a los consultorios o los lugares donde deben acudir por la vacuna, cuando no hay, es trasladar una dificultad adicional a los ciudadanos, ya que algunos no tienen recursos ni para pagar el pasaje de la locomoción. Por lo tanto, pedirles que vuelvan otro día es un problema”, agregó Astudillo.

Una fuente de la Secretaría Ministerial de Salud de la región Metropolitana le confesó a El Mostrador extraoficialmente que han existido problemas de administración de los stocks, no por falta de vacunas, sino por los problemas asociados a la cadena de frío de la vacuna de Pfizer.

«Eso dificulta la logística enormemente y nos impide llegar con grandes cantidades de vacunas, según lo programado”, señaló la fuente de la Seremi de Salud de RM.

Este domingo arribaron al país 1.500.000 dosis de vacunas Sinovac, que fueron recibidas por el ministro de Salud, Enrique Paris; el embajador de China en Chile, Niu Qingbao; y el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez. Con estas dosis, el país ya ha recibido 17.719.476 vacunas, sumando las de los laboratorios Pfizer-BioNTech, y AstraZeneca.

Fuentes: El Mostrador/Minsal.