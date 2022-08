Ex constituyentes de Apruebo transformar se ponen delantal blanco para preparar la Once Constituyente en Valparaíso

Fotografía: Once por el Apruebo será en Plaza Victoria, Valparaíso | (Referencial)

En marco de la campaña previa al plebiscito del próximo 4 de septiembre, un grupo de ex convencionales están invitando a una gran Once por el Apruebo.

Se trata de los ex convencionales independientes Tania Madriaga (distrito 7), Alejandra Pérez (distrito 9), Eric Chinga (diaguita) y Manuel Woldarsky (distrito 10), todos pertenecientes al Comando Apruebo Transformar. Junto a ellos estará también el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

Desde las 18 horas del próximo 23 de agosto, Plaza Victoria se llenará de colores y sabores, cuando los vecinos y vecinas se reúnan a compartir unas sopaipillas o unas churrascas acompañadas de una taza de té o café.

Debido a su experiencia gastronómica, a cargo de la parrilla estará Eric Chinga, quien afirmó que “deben venir preparados para comer una rica once y a compartir un momento especial para avanzar con alegría por el camino hacia el triunfo del Apruebo”.

Al respecto, la ex convencional Tania Madriaga señala que “la once es un momento íntimo y familiar, pero es también un lugar para compartir y donde invitamos a nuestras amigas y amigos para sentarnos junto a un té o un café con un trozo de pan o una churrasca. También es el lugar donde podemos conversar después de un largo día de trabajo. Esa es la idea de nuestra Once Constituyente, un momento cercano, donde todas y todos dialogaremos en un contexto más tranquilo y donde esperamos que llegue toda la comunidad de la región de Valparaíso para poder aclarar de manera cercana y sencilla las dudas que algunas y algunos indecisos puedan tener”.

Al respecto, el edil de Valparaíso, Jorge Sharp, señaló que “la invitación es para que todas las familias se acerquen para que compartamos un momento más tranquilo y cercano en Plaza Victoria, lugar que esta vez se convertirá en un gran comedor para hablar sobre el proceso constituyente”.

La actividad se realizará el próximo 23 de agosto, desde las 18 horas, en plaza Victoria, en pleno centro de Valparaíso.

