Piden al Gobierno retomar diálogo sobre histórica reclamación de terrenos en aeropuerto de Rapa Nui

El pasado lunes, integrantes de la familia Roe se manifestaron en el ingreso del aeropuerto de Rapa Nui, en protesta ante una serie de compromisos incumplidos por parte del Gobierno en el caso de reconocimiento de tierras.

Desde hace más de cinco décadas los herederos de Rafael Roe han exigido la devolución de terrenos que se ubican en las dependencias del aeropuerto Mataveri.

En mayo del 2022 el Gobierno alcanzó un acuerdo con los familiares, por medio de la suscripción de un memorándum de entendimiento que tenía como objetivo el reconocimiento por parte del Estado de la titularidad de los herederos de Roe sobre el área de los terrenos.

Durante la protesta, el diputado Hotuiti Teao señaló que el Gobierno ha incumplido con los compromisos alcanzados con la familia Roe, y destacó que la semana pasada les habrían enviado un documento aclarando que el traspaso de terrenos será mediante un comodato, y no mediante un título de dominio.

El parlamentario indicó que en la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara Baja ya solicitaron un acuerdo para elevar el oficio fiscalizador por incumplimiento de estos acuerdos por parte del Estado; solicitando una reunión con el Ministerio de Bienes Nacionales para fiscalizar el hecho, consignó Bio Bío Chile.

Reclamo de la familia Roe por terrenos en donde se ubica el aeropuerto

En conversación con Radioanálisis de la Universidad de Chile, la presidenta de la ONG Vahine Matato’a Rapanui, Valeria Pakarati, explicó que el conflicto “es un tema histórico en la relación con el Estado de Chile” y se debe a que la familia Roe reclama la posesión territorial de los terrenos en donde se emplaza la terminal aérea.

“Las primeras reclamaciones de forma moderna, son de aproximadamente el 2010, ahí se llegó a alguna conversación dentro de ese tiempo y luego en pandemia se hizo una negociación (…) donde empezaron los primeros atisbos de reconciliación y entendimiento”, recordó.

Indicó que en ese momento “definitivamente el Estado de Chile reconoce la posesión de la familia Roe del terreno y se llega a una compensación reparatoria que se tenía que ir trabajando a través del tiempo, en estas mesas tan importantes que debía hacer el Estado con la familia”.

No obstante, aclaró que después de haberse producido un primer pago indemnizatorio, el diálogo se congeló.

“La familia espera que se retomen estas conversaciones, se entiende que han pasado muchísimas cosas entre medio, pero debiese haber un equipo que esté preocupado y ellos se dan cuenta en algún minuto que no hay una mejor intención de seguir”, indicó Pakarati.

“Esto fue como un calmante (…) No logran llegar a un acuerdo, no se da un ápice de que haya una mesa de trabajo constante y ellos en diferentes ocasiones van al Estado y no son oídos. Ahí llegan al acuerdo de cerrar el acceso a los vehículos y a los tour operadores en modo de presión”, relató.

La presidente de la ONG Vahine Matato’a Rapanui destacó en la entrevista, que los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen “el tema de la reparación, cualquiera sea, económica, social, jurídica, la que se estime conveniente dependiendo del daño que hayan tenido cada una de estas minorías o los pueblos indígenas” y en ese contexto, recalcó que el Estado no ha dado continuidad a las conversaciones.

“Hoy día al parecer tenemos un nuevo delegado que creo que no tiene un buen conocimiento de la negociación pasada”, planteó.

Sobre qué espera la familia Roe por parte del Gobierno para detener las movilizaciones por reclamo de los terrenos, Pakarati mencionó la reinstalación de las mesas de diálogo con la familia, “para encontrarle la solución, porque además esto es desgastante”.

“No es fácil tener una negociación de esta índole. El Ejecutivo tiene todas las herramientas y todos los equipos de los que la familia carece. La familia lo que más tiene es el derecho a la tierra, se avala en los tratados de la libre determinación y la autonomía para hacer una buena negociación y de la buena intención de llegar a un acuerdo. En cambio, el aparataje Ejecutivo y del Estado, que es el garante, no lo está haciendo al 100%, no se visualiza una buena fe al respecto”, cerró.

