Se mantiene la lucha y bloqueo de los pescadores de Quintero con apoyo de las autoridades locales

Fotografía: Acciona

El puerto de Quintero se encuentra bloqueado por 571 trabajadores del mar. La acción se inició el pasado sábado, y responde a los 7 años que llevan esperando a la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) para que les pague una indemnización por el daño provocado a la bahía, tras el derrame de 40 mil litros de petróleo por una de sus embarcaciones.

Los pescadores de Quintero demandan, además, la implementación de una zona franca energética, con el fin de lograr una reivindicación económica para la zona. La comunidad y el gremio de pescadores artesanales señalan tener algunos de los precios más altos en electricidad, gas y combustible, pese a la alta presencia de empresas energéticas y de otros tipos en el territorio, que abastecen a buena parte del país.

El alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, convocó a representantes de los pescadores artesanales de la bahía, a través de un Consejo Municipal extraordinario, con el fin de respaldar sus demandas.

Según consigna El Mercurio Valparaíso, tras esta reunión, el secretario del Sindicato de Pescadores S24 de Quintero, Hugo Poblete, aseguró que llevan años exigiendo el cumplimiento de estas demandas reparatorias, y no han sido escuchados. «Ahora estamos haciendo el empuje con mucha fuerza. Que quede claro que la bahía no se va a entregar hasta que se cumplan estos dos puntos solicitados«, sentenció el dirigente, quien ha calificado las protestas como pacíficas, pero a su vez no descarta que se desaten conflictos con la Armada en los próximos días. «La Armada probablemente va a radicalizar su represión porque esta vez no vamos a soltar la bahía», sentenció.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso había decretado la prohibición del ingreso de mas Buques con Carbón a la Bahía de Quintero. Sin embargo, según el relato de los pescadores la Armada no ha cumplido con detener el ingreso de estos buques de las empresas, quienes además acusan que las embarcaciones han seguido derramando carbón en Quintero y Puchuncaví.

«Nosotros como Municipalidad también llevamos siete años buscando una remediación ambiental de la bahía de Quintero y tampoco hemos llegado a buen término . Por eso jurídicamente vamos a reabrir el caso en los tribunales ambientales«, señaló Mauricio Carrasco, alcalde de Quintero, al medio anteriormente señalado.

Finalmente, el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, apoyó las demandas de los pescadores e increpó a la Empresa Nacional de Petróleo a pronunciarse. «También vamos a apoyar a todas las caletas de pescadores artesanales de la comuna de Quintero por los conflictos que viven en estos territorios. Creemos que hoy es fundamental que la ENAP exprese su opinión respecto al fallo que los condenó precisamente por el derrame de petróleo», señaló a El Mercurio Valparaíso.