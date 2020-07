Claudio Eloy Fermín Maldonado es un político, sociólogo y profesor universitario venezolano, alcalde de Caracas entre 1989 y 1993. Actualmente es el presidente y fundador del partido opositor Soluciones a Venezuela, desde donde ha trabajado de forma incesante durante más de año y medio en conseguir una solución pacífica y consensuada a la crisis política, como parte de la Mesa de Diálogo que ejecutan sectores de la oposición democrática con el Gobierno que preside Nicolás Maduro.

«El momento de la unión es ahora, nuestro país pide a gritos que pensemos en él, que le consideremos y que valoremos su grandeza. Estos no son tiempos de divisiones políticas, ni de guerras de poderes; son tiempos de unión y reconciliación. Venezuela demanda un acuerdo nacional«, expresa Fermín como parte de su campaña de integración para mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales del país.

Entrevistado en el programa «De primera mano», que transmite la emisora de radio venezolana Fe y Alegría Noticias, en el estado Zulia (Occidente), el también excandidato presidencial en 1993 por el partido Acción Democrática, hizo un repaso de los que definió como «logros de la Mesa de Diálogo» y llamó a votar en los comicios del próximo 6 de diciembre para elegir la nueva Asamblea Nacional (AN).

El opositor venezolano resaltó que es fundamental para el país renovar y reinstitucionalizar el Poder Legislativo, y para ello las elecciones de diciembre marcarán el rumbo hacia una nueva etapa que permita dejar atrás el extremismo y las mentiras con fines políticos.

«No se puede hablar con medias verdades» al país, porque «las medias verdades y las medias mentiras hacen mucho daño porque son elementos de desinformación», subraya el dirigente político.

En ese sentido, señaló que “en octubre de 2019, gracias a las gestiones difíciles de la Mesa de Diálogo, se reincorporaron los diputados del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) a la Asamblea Nacional para que se conformaran las dos terceras partes y porque consideramos que la Asamblea Nacional necesitaba reinstitucionalizarse después de años perdidos de diatriba, de declaratoria ilegal de desacato, de convertirse en el comando de campaña de un pequeño grupo de partidos que no sancionaba leyes ni representaba a todos».

Fermín se desvincula de los sectores extremistas referenciados en Juan Guaidó y otros que buscan salidas antidemocráticas

Reinstitucionalizar el Poder Legislativo

Fermín, quien fue diputado al extinto Congreso bicameral a finales de los ’80 y Constituyente entre 1999 y 2000, afirmó que en la actualidad política de Venezuela «la gente quiere paz y una nueva Asamblea Nacional, no una donde los diputados se sigan cayendo a puñetazos en vez de discutir leyes en beneficio del pueblo».

«Hay una necesidad política de una nueva Asamblea Nacional porque la actual no nos ha dado ningún resultado», subrayó. «Los venezolanos necesitamos un prlamento que de verdad controle el gasto público, legisle y genere un clima de concordia».

«Además existe una obligación constitucional porque el mandato de esta Asamblea Nacional vence en enero (…) El país necesita reinstitucionalizarse. Los venezolanos, piensen como piensen, tenemos una Nación que reconstruir. Tenemos que devolverle un mínimo de estabilidad y concordia a Venezuela», añadió.

Aseguró que “aquellos que juegan a agravar la crisis», Juan Guaidó y su lobby, no contribuyen en nada a la felicidad de Venezuela” y destacó que “en estos meses que quedan por delante tenemos todos que trabajar para superar las circunstancias”.

Actores de la Mesa de Diálogo en Venezuela

«Extremistas pretenden eternizar un parlamento ilegítimo»

El dirigente también cuestionó la estrategia del extremismo opositor de tratar de crear un Estado paralelo ilegítimo y una Asamblea Nacional que no ha sido electa por la población. «¿Qué pretenden? ¿Eternizarse en una Asamblea Nacional sin que los elija el pueblo? Aquí tiene que haber elecciones, eso es fundamental», subrayó.

Al respecto, señaló que el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es una herramienta consagrada en la Constitución cuando la AN no puede o no decide hacerlo.

“Como lo hizo en ocasiones anteriores, como en el caso de la directiva anterior, con la que ganamos las elecciones de 2015“, recordó Fermín sobre el proceso que ejecutó el Poder Judicial.

Fermín añadió que antes que el TSJ decidiera el nombramiento, se hizo todo lo posible para que los rectores del CNE fueran designados por la AN, pero el extremismo opositor no dejó que se concretara el proceso.

“Hemos actuado con transparencia, hemos cumplido y agotamos todos los procedimientos para que la Asamblea Nacional designara a los rectores”, resaltó Fermín.

La Constitución establece que los rectores del CNE deben ser designados por la Asamblea Nacional. Sin embargo, destacó que también estipula que la atribución del parlamento está sujeta a que “se reúna en sus dos terceras partes. Si la Asamblea Nacional no se constituye en las dos terceras partes, entonces no tiene esa atribución”.

El presidente Nicolás Maduro ha sostenido encuentros de diálogo con el dirigente opositor

No ir a elecciones es la estrategia del extremismo

El dirigente opositor recalcó que los sectores extremistas “tenían una estrategia de tirar la piedra y esconder la mano. Por un lado tenían el Comité de Postulaciones, pero por otra impedían, saboteaban, alargaban la decisión para luego tener la excusa de decir que con el viejo CNE no se podía ir a elecciones“.

Fermín advirtió que estos sectores que sabotean el orden democrático no les interesa el camino electoral y por eso hoy “siguen en esa prédica de la abstención a pesar de que hay nuevo Consejo Nacional Electoral”.

Por esa razón, invitó al pueblo a votar independientemente de sus simpatías políticas. “Necesitamos que los venezolanos participen. Yo no podría jamás venir a estos micrófonos para decirles ‘no voten’, nadie tiene el derecho para decirle ‘no vote’, ‘no opine’, ‘no influya’, ‘no reclame un cambio’; todos necesitamos representación».

«Ninguna estrategia política tiene derecho a sabotear unas elecciones que es la consulta al pueblo», recalcó.

Fermín también destacó que la Mesa de Diálogo ha estado funcionando “tomando todas las previsiones” por la pandemia, con sesiones en las que se han discutido, entre otros, “los casos de los presos políticos“.

Asimismo celebró que «hayamos cumplido nuestra palabra. Eso es importante porque hubo muchos diálogos antes, casi cinco años de diálogos en República Dominicana, en Noruega, en Barbados, con el Vaticano, con Rodríguez Zapatero y lamentablemente de esos diálogos no surgió nada».

“En este breve tiempo que hemos estado, con todo y pandemia, estamos presentando buenas cuentas. Ha habido un espacio para la distensión política, hemos alejado la violencia que incitaban los extremos de lado y lado”, declaró.

Por último, hizo “un llamado venezolanista a que con nuestra presencia rescatemos una Asamblea Nacional que se ha perdido en un conflicto muy oscuro, para darle al país una institución que nos saque del conflicto y de los odios de aquí y de allá».

