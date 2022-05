Llega a Colombia el «Ficondón», una polémica apuesta de campaña del candidato derechista que hace estallar las redes ¿Lo usarías?

El candidato conservador a la Presidencia de Colombia, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, se ha convertido en objeto de burlas y memes en las redes sociales, luego que que su equipo de campaña electoral comenzara a entregar unos preservativos con la marca «Ficondón».

Los preservativos, que muestran una calcomanía con el rostro sonriente del candidato, van acompañados con la frase: «Ficondón, ¡juicio pues! Cuídate y vota este 29 de mayo«. Los condones son entregados en los actos de campaña de Guitiérrez por el grupo llamado «Jóvenes con Fico», quienes apuntan a la comunidad juvenil.

La polémica estrategia electoral llegó rápidamente a las redes sociales, donde una diversidad de usuarios expresaron sus opiniones, hicieron burlas y crearon memes al respecto.

Entre los comentarios, por ejemplo, aparecen críticas contra el asesor de campaña de Gutiérrrez, a quien cuestionan si será enemigo del candidato. «¿Cuál será la estrategia publicitaria detrás del Ficondón? ¿Fracasar en glande?», escribe otro usuario.

Ficondón?

Es la única cabeza que tienen en una campaña presidencial?

Su asesor de campaña es su enemigo?

No esperabamos mucho. pic.twitter.com/y5ae2U0pTW — CarlosAVelandiaQ (@VeladiaKaliche) May 17, 2022

¿Cuál será la estrategia publicitaria detrás del Ficondón? ¿Fracasar en glande? — Mario Jursich (@JursichMario) May 18, 2022

«¿Cómo le van a poner Ficondón?»

«Gracias a Dios los que se inventaron el Ficondón usan preservativos, no se reproduzcan. Todo bien con cualquiera por el que voten, pero ¿cómo le van a poner ficondón?», se preguntó una usuaria.

La cuestión también ha llegado a ser tema de los noticieros locales, donde explican que la estrategia se desplegó en las calles, en las afueras de universidades y en los establecimientos nocturnos.

Según los seguidores de ‘Fico’, esta campaña también busca fomentar la educación sexual, prevenir enfermedades y los embarazos no deseados.

Dicen, los que lo han usado, que el ficondon se rompe en la primera vuelta. — Carlos Gonzalez (@un_ciudadano1) May 18, 2022

Las opiniones de los usuarios también apuntaron hacia la calidad del preservativo y los chistes sobre la próxima elección, que se celebrará el próximo 29 de mayo. «Dicen, los que lo han usado, que el ficondón se rompe en la primera vuelta», comentó un tuitero.

«Cogieron los condones del lote 2106572316 de Today y lo llamaron Ficondón», agregó otro usuario en referencia al lote de preservativos defectuosos que las autoridades de salud colombianas ordenaron retirar del mercado a mediados de abril.

«Me saca un Ficondón e inmediatamente me visto y me voy sin venirme. ¡He dicho!», comentó una usuaria.

Entras las burlas hacia la estrategia electoral se hicieron comentarios como que Los Simpsons también había predicho «las consecuencias del Ficondón».

Los Simpsons también predijeron las consecuencias del uso del Ficondón. pic.twitter.com/aHyK6fpqb8 — El amarGatto 😼🇨🇴✊ (@SignoreGatto) May 17, 2022

Otros usuarios publicaron varios memes con comentarios relacionados al candidato, el uribismo y el paramilitarismo.

Además, un tuitero publicó un mensaje para ver quién se interesaba a ir a una fiesta de la campaña de ‘Fico’ para luego usar el polémico preservativo.

La disputa por la Casa de Nariño, que se ha dado bajo un clima de tensiones y polarización, mantiene como principales rivales a ‘Fico’ Gutiérrez y al aspirante por el Pacto Histórico, el izquierdista Gustavo Petro, quien lidera las encuestas.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se realizará el próximo 29 de mayo. Ese día, si alguno de los candidatos logra conseguir el 50% más uno de los votos, será electo como Jefe de Estado, de lo contrario, los dos aspirantes más votados tendrán que continuar en campaña para la segunda vuelta que está fijada para el 19 de junio de 2022.

