EEUU: ¿Existe un camino constitucional para que Trump dé un “golpe” y permanezca en el poder?

Pese al "vergonzoso" bloqueo de Trump: Biden prevé una transición exitosa

El desafío de Trump va más allá del simbolismo de no recibir a su sucesor en el Despacho Oval: como él no reconoce los resultados de las elecciones, su Gobierno no está cooperando con el equipo de Biden para garantizar que todo esté listo para la toma de posesión del próximo mes de enero.