El caso de Nicolás Piña: La promesa incumplida del Presidente Gabriel Boric

Durante la tarde del martes 10 de octubre, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable a Nicolás Piña, por los delitos de homicidio frustrado, incendio y lanzamiento de artefacto explosivo, los que se habrían cometido en febrero de 2021. Es importante precisar, que el caso de Nicolás -o del «ingeniero» como fue conocido en un principio-, es connotado por existir carabineros intramarchas involucrados tanto en su detención, como en la investigación que lideró el Ministerio Público.

Incluso, Nicolás fue golpeado junto a su madre Paola Palomera en el Barrio Bellavista, mientras era detenido, provocándole sordera por varias semanas. Sin embargo, Piña a pesar de haber rehecho su vida posterior al cambio de su medida cautelar de prisión preventiva, hoy nuevamente enfrenta el latente regreso a la cárcel.

El Ciudadano conversó con el joven ingeniero, quien a pesar del fallido resultado, enfrenta este nuevo escenario desde la resignación y la constante lucha por demostrar su inocencia.

-El veredicto fue bastante duro. Nosotros sentimos que la decisión y la culpabilidad se basa en los supuestos y no en las evidencias. La evidencia deja bastante que desear, ya que, no demuestran que el sujeto que lanzó la bomba era yo. Por lo tanto, nos molesta, nos da mucha rabia, porque tampoco las evidencias son tecnológicas y científicamente correctas para poder determinar de que el sujeto era yo, entonces es molesto, es penoso-, comenta Nicolás.

Según se ha dicho en redes sociales, tu juicio estuvo marcado por irregularidades, ¿es así?

-Las irregularidades que se cometieron, básicamente, fueron no atender al peritaje que puso mi defensa que ponía la duda razonable respecto a sus peritajes. Hay dudas razonables de acuerdo a los peritajes científicos y tecnológicos que ellos dejaron. Hay un peritaje antropológico que determina que el sujeto que lanza el objeto no es el mismo que fotografiaron en la comisaría, y los peritajes de hidrocarburos no fueron considerados. Tampoco se me hizo un peritaje hemático el día que me golpearon, el cual establecía que sí hubo una pelea y sí hubo una confrontación en la detención, y eso quiere decir que los intramarchas actuaron. Omitieron los testimonios contradictorios de la policía, ya sea de los uniformados y los intramarchas. Dejaron de lado la jurisprudencia respecto del caso del Hotel Principado del día 12 de noviembre y no respetaron la vulneración de garantías de derechos constitucionales respecto a la libre manifestación en las calles.

¿El tribunal consideró o cuestionó la presencia intramarchas en el juicio? Considerando que la mayoría de los testigos de Fiscalía eran policías de civiles.

-Fiscalía consideró a los intramarchas, eso está claro. Los magistrados consideraron todas las versiones de ellos e incluso algunas son muy contradictorias respecto a los hechos y su procedimiento policial bajo ninguna autorización judicial. Esto deja bastante que decir porque actúan como agentes encubiertos, igual como si estuviese la CIA o la CNI, prácticamente. Estoy seguro de que en 20 años más van a decir que estos tipos actuaban de forma ilegítima, pero ahora nadie lo dice, nadie lo reafirma. La vergüenza y la rabia es que los magistrados les dieron la razón a todas las versiones de ellos, sin embargo, las versiones mías y de mi madre fueron omitidas

A pesar de que, en diversos juicios el actuar intramarchas ha sido cuestionado -especialmente en el caso de Nicolás Ríos, joven detenido en el cerro Santa Lucía-, Piña enfatiza en que su causa los magistrados, Fiscalía, el Ministerio de Interior, y Consejo Defensa del Estado avalaron a esta policía infiltrada, puesto que, aseguran que se ajustaron al derecho.

En julio de 2021, y mientras Gabriel Boric realizaba su campaña a la presidencia del país, visitó la cárcel Santiago Uno con el objetivo de conversar con los presos de la revuelta, instancia en la que fue agredido y golpeado por uno de los internos. No obstante, el único preso que aceptó conversar con el ahora Presidente de la República fue Nicolás Piña, quien tiempo después reveló que, en su conversación, Boric le prometió que «lo iba ayudar».

Incluso, Gabriel Boric prometió que iba a retirar 139 querellas en casos del estallido social, pero la querella criminal en contra de Nicolás Piña se mantuvo.

-Boric dijo que nos iba a ayudar, sin embargo, (el gobierno) fue querellante a través del Ministerio del Interior. La verdad es que no hay ninguna cuota de ayuda, todo lo contrario, creo que fue bastante duro. Por lo cual reafirma el hecho de que no está ayudando para nada a los manifestantes, yo creo que su senda va por otro camino. Es discordante con lo que dice y hace-, dice Nicolás.

En definitiva, ¿Boric no cumplió su palabra?

-Boric es como un segundo Aylwin. De pronto su discurso es justicia en la medida de lo posible, apuntó con el dedo a Piñera porque tenía que pagar y ahora lo declara un demócrata. Por tanto, sus ideas, sus acciones, sus pensamientos, son todo lo contrario a lo que realmente la gente quiere. Hay gente que en la revuelta salió a pedir cambios sustanciales y no está todo resuelto. Es vergonzoso realmente cómo se comporta este país, es vergonzoso como realmente demuestran como gobiernan, no hubo ningún cambio profundo desde la revuelta.

¿Qué sientes respecto al concepto de justicia?

-La justicia que hay en Chile es de clases (…) Ningún manifestante mató a nadie, ni dejó ciega a ninguna persona, entonces, se nos compara como si fuésemos los peores de los violentistas, sin embargo, no lo somos. Hay una injusticia tremenda acá en Chile.

En los próximos días, Nicolás Piña conocerá la sentencia en su contra, la que podría ser de hasta 20 años de prisión efectiva.

Al cierre de esta entrevista, insiste en su inocencia…